De la enviada especial a Tapachula, en el estado de Chiapas, Gwendolina Duval

En medio del calor creciente de la madrugada, Sandra Ayala y sus compañeros acaban de cruzar la frontera entre Guatemala y México sin contratiempos. «Gracias a Dios, nos dejaron pasar. ¡Es un milagro! Y también es gracias a la unión de todos los que estamos aquí», dice aliviada.

Esta hondureña caminó durante días para unirse a la caravana, la segunda de este mes de noviembre. Quiere ir a Estados Unidos y ahora avanza con determinación por suelo mexicano, sin temer, por el momento, encontrarse con una frontera cerrada al norte. «Solo Dios puede abrir la frontera. Detesto a Trump, pero he dejado a mis siete hijos en Estados Unidos», explica.

Frontera cerrada al norte

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Expulsado de Venezuela el pasado mes de septiembre, tras pasar tres años en Estados Unidos gracias a un programa de protección, Antonio Güerere volvió a salir de su país con destino a México o Monterrey. «Todavía no quiero ir a Estados Unidos por la política que ha implementado Donald Trump, que expulsa a todo el mundo», argumenta; «si Dios me lo permite, cruzaré cuando Trump ya no sea presidente».

El grupo avanza pasando los controles de la policía migratoria. Sin embargo, sigue en guardia. Cuando se acerca un vehículo de la policía, la caravana se agita. «Son patrullas, no tienen derecho a detenernos», dice un hombre.

El agotamiento también es lo que divide y desintegra a las caravanas. El gobierno mexicano, bajo la presión del presidente estadounidense, quien amenaza con imponer nuevos aranceles, afirma que ninguna caravana llegará a Estados Unidos.

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