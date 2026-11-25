Policías, militares y fuerzas especiales irrumpieron pasada la medianoche en medio de explosiones para intentar poner fin a una tensa jornada en la turística ciudad del norte del país.

Según la versión del mandatario derechista, en la mañana del martes un grupo de delincuentes huyó al almacén tras un intento fallido por robar un vehículo blindado con objetos de valor. Uno de los asaltantes fue "dado de baja", añadió.

Se desconoce el número de secuestradores y de personas retenidas, aunque a lo largo del día la policía anunció a cuentagotas una decena de liberaciones, la mayoría de mujeres en edad avanzada. El alcalde de Cartagena aseguró que todas las personas están "sanas y salvas".

Escoltado por una caravana de autos y motocicletas de policía, De la Espriella llegó más temprano a la zona vestido de uniforme militar, portando un arma y un transmisor de radio.

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"Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes. Rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia", agregó en un video publicado en redes.

Desde su llegada al poder en agosto, el presidente ha recurrido con frecuencia a una retórica de mano dura y a una puesta en escena de tipo militar, en momentos en los que Colombia vive la peor ola de violencia en una década.

El secuestro coincidió con el décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, que llevó a la entonces guerrilla más poderosa del continente a deponer las armas. La conmemoración estuvo ensombrecida por una inusitada ola de violencia con atentados en distintos puntos del país.

Tras el operativo de rescate, imágenes difundidas en medios locales mostraron a tres hombres en pantaloneta y camiseta salir esposados y custodiados por policías del supermercado.

En la mañana se observaban encapuchados con armas largas apuntando a rehenes amarrados y usados como escudos frente a las ventanas del supermercado.

"Mi hijo está allá (…) No salió del trabajo y no responde al teléfono, creo que se lo quitaron", había dicho la AFP Jacob Pérez, padre de uno de los trabajadores del supermercado Éxito.

A lo largo de la intensa jornada, decenas de personas se congregaron detrás de los cordones policiales, en calles y aceras cercanas. Algunos registraban con sus teléfonos la situación, mientras el tráfico era desviado del centro comercial. Pasada la medianoche, una tanqueta les lanzó chorros de agua para dispersarlos.

La toma de rehenes tuvo lugar en Cartagena, una ciudad portuaria del Caribe famosa por su casco antiguo amurallado de época colonial, complejos turísticos de playa y cruceros.

De la Espriella también informó sobre un ataque "terrorista" que dejó temporalmente sin electricidad parte del suroeste del país.

"Estos actos criminales constituyen la respuesta de grupos terroristas a la ofensiva contundente que el Gobierno Nacional viene adelantando para restablecer el orden y la seguridad", indicó en un comunicado el mandatario, un duro crítico del acuerdo de paz.

En la noche del lunes, en la ciudad de Villavicencio, un coche bomba dejó 25 heridos y graves destrozos en la sede del gobierno regional y sus alrededores.

"Estamos vivos de milagro", dijo a la AFP Johan Pérez, propietario de un almacén de sombreros que quedó destruido.

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