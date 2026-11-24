El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dictaminó este martes "por unanimidad", que Senegal debe ser proclamado campeón de la Copa Africana de Naciones 2025, en lugar de Marruecos, que había obtenido el título tras una apelación después de perder la final y reclamar por el abanono temporal del terreno de juego de jugadores senegaleses durante la final, en protesta por una decisión arbitral. Finalmente regresaron y el partido se reanudó y terminó con triunfo senegalés-

El 17 de marzo, la comisión de apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) despojó a Senegal de su título se lo concedió a Marruecos, país organizador de la competición, por los incidentes ocurrudos. Senegal recurrió aquella decisión ante la máxima instancia judicial del deporte, con sede en Lausana.

Más de diez meses después de la final, el TAS ha anulado la decisión de la comisión de apelación de la CAF ya que "considera que el árbitro no cometió ningún error de derecho" al ordenar la reanudación del partido tras los incidentes.

"Las normas de la CAF se habrían aplicado si el árbitro hubiera decretado la suspensión definitiva del encuentro, lo que habría provocado la derrota de Senegal, pero eso no ocurrió", añadió el organismo.

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El pasado 18 de enero, en Rabat, Senegal se proclamó campeón de África al imponerse a Marruecos en la prórroga por 1-0, tras una final marcada por varios incidentes. En protesta por un penalti señalado a favor de los marroquíes durante el tiempo añadido, que finalmente falló Brahim Díaz, buena parte de los jugadores senegaleses abandonaron el campo durante 15 minutos, aunque finalmente regresaron.

En una primera resolución, se impusieron sanciones diosciplinarias que no afectaron al resultando. No obstante, tras recibir el recurso de la federación marroquí, la comisión de apelación de la CAF decretó la derrota de Senegal por incomparecencia por 3-0.

La comisión se basó en los artículos 82 y 84 del reglamento de la Copa Africana de Naciones, que prohíben "abandonar el terreno de juego antes de la finalización reglamentaria del partido sin autorización del árbitro".

La Federación Senegalesa de Fútbol denunció lo que calificó como "el atraco administrativo más burdo de la historia de nuestro deporte". Incluso presentó el trofeo ante los aficionados de la diáspora senegalesa a finales de marzo, en el Stade de France, antes de acudir al TAS.

Unas horas antes de conocerse la decisión, Marruecos envió una carta oficial al TAS para denunciar un "incidente" relacionado con uno de los jueces árbitros, al que se acusa de haber mantenido el domingo un contacto con el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, Abdoulaye Fall, según informó la AFP citando una fuente cercana al caso.

"La comisión responsable de examinar estas solicitudes de recusación consideró que, en esta fase, no existían elementos suficientes para aplazar la notificación del laudo", precisó el TAS en su respuesta.

La Federación Marroquí tiene la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Federal Suizo, que no examina el fondo del asunto, sino que interviene únicamente en cuestiones de procedimiento.

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