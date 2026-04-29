Antes de comenzar a trabajar en distintos restaurantes en España, Ricardo Flores ya había dado sus primeros pasos en la cocina familiar, entre los fogones de un restaurante regentado por su abuela. “Mi abuela ha cocinado toda la vida; desde pequeño siempre he estado en una cocina”, nos explica el chef, que hoy dirige el reconocido Patio Opéra, en el corazón de París.

En Bolivia, su abuela llevaba un restaurante en el que trabajaban también su madre y sus tías. De niño, Ricardo pasaba allí la mayor parte del tiempo, rodeado de aromas, técnicas y tradición.

Esa herencia familiar se convierte en vocación cuando se instala en España, concretamente en Barcelona. Movido por la curiosidad, comienza a trabajar en distintos restaurantes de la ciudad.

El Mediterráneo, una influencia fundadora

Durante su etapa en España, Ricardo Flores descubre la gastronomía española y, más ampliamente, la cocina mediterránea, que ejercerá una influencia decisiva en sus creaciones, sus gustos y su recorrido profesional.

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Hoy, algunos de sus platos reflejan esa fusión de influencias bolivianas y españolas, como una paella reinterpretada que el chef elabora con costillas de ternera, especias latinas y matices asiáticos. Un plato que requiere hasta tres días de preparación y que se ha convertido en una de las señas de identidad de su cocina.

Una cocina abierta al mundo

Más allá de lo descubierto en España, el chef desarrolla también una gran pasión por la cocina nikkei. Desde muy joven, junto a su madre, comienza a explorar sabores asiáticos. De esas experiencias nace una curiosidad constante, tanto por descubrir nuevos platos como por compartir momentos en familia: “la curiosidad de probarlo todo” y la “curiosidad de pasar tiempo con mi madre”.

Definir la cocina de Ricardo Flores no es tarea fácil. Como él mismo la describe: “soy yo mirando al mundo, mirando mis viajes, mirando todo lo que he vivido… mirando mi propia historia”.

Ese recorrido lo lleva finalmente a París, considerada por muchos chefs como la capital gastronómica mundial. Tras seis años en la ciudad, destaca que la clientela francesa “es muy receptiva” a su propuesta culinaria.

Desde París, el chef mantiene una conexión constante con sus raíces, viajando con frecuencia a Bolivia y a otros países de América Latina: “Hay restaurantes ya muy reconocidos en Bolivia. Poco a poco vamos a lograr hacer un poco más de ruido internacionalmente”.

Un vínculo y un orgullo que no quiere perder: “creo que es muy importante volver a los orígenes, recargarse con la energía familiar e ir a descubrir qué está pasando en tu ciudad, en tu país y qué cosas nuevas están surgiendo”.

#EscalaenParís también está en redes

Un programa coordinado por Florencia Valdés, realizado por Souheil Khedir y Alexandre Cayuela.

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