En entrevista exclusiva con RFI desde la Cumbre de la ONU sobre los océanos en Niza, el presidente de Costa Rica Rodrigo Chaves Robles celebró la ratificación del Tratado de Alta Mar por un número creciente de países. También rechazó la minería en aguas profundas pero quiere evaluar las reservas de hidrocarburos de su país.

En funciones desde mayo de 2022, el presidente de Costa Rica Rodrigo Chaves Robles es el coorganizador de la Cumbre de los océanos junto con Francia, país anfitrión de este evento de Naciones Unidas.

En entrevista con RFI, el mandatario centroamericano detalló su visión de la protección de la alta mar, la política en materia de áreas marinas protegidas de su país. Y el punto más polémico de su política ambiental: la exploración petrolera, vetada por sus cuatro antecesores, pero que Chaves no descarta, a pesar de que los científicos urgen a los países de mundo a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que degradan el océano.

RFI: Uno de los temas claves de esta tercera cumbre de los océanos en Niza es la ratificación del tratado para la gestión sostenible de la Alta mar (BBNJ en inglés) y que permite la creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales. Es un tratado muy esperado por los defensores del océano. Costa Rica anunció su ratificación a principios de esta semana. ¿Por qué han tardado tanto? ¿Está usted personalmente a favor de este tratado?

Rodrigo Chaves: Obviamente que sí estoy a favor del tratad. La racionalidad económica nos dice que el océano es una sola entidad, donde ni los peces ni los plásticos necesitan pasaporte para viajar. Lo que los economistas llaman las externalidades positivas y negativas de proteger el océano no las puede capturar un solo país.

Si alguien causa desorden, destrucción, no paga todos los costos, los pagamos el resto de la humanidad. Y si alguien beneficia al océano, no captura todos los beneficios. Entonces se necesita un instrumento para proteger la biodiversidad en áreas fuera de jurisdicciones nacionales. Es indispensable. Costa Rica y yo personalmente estamos absolutamente comprometidos con lograr que 60 países suscriban [cifra mínima necesaria para que entre en vigor].

RFI: ¿Y por qué ha tardado Costa Rica más de dos años para ratificar el tratado?

Rodrigo Chaves: Porque los procesos llevan. Pero ya nunca es tarde cuando la dicha es buena. Ya estamos ahí. Esperamos ver los 60 países. No se logró aquí en Niza, pero creo que se va a lograr en septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

RFI: El 24 de abril, el presidente Trump decretó unilateralmente la posibilidad de explotar minerales en los fondos marinos en aguas internacionales. Por el contrario, una treintena de países son favorables a una moratoria sobre la minería en aguas profundas debido a los riesgos ambientales que representa esta actividad. ¿Qué le parece esta decisión de EEUU?

Rodrigo Chaves: Yo creo que lo importante es recalcar que no tenemos la ciencia para saber cuáles son los efectos de la explotación minera en suelos profundos. Y uno no debe arriesgar algo tan maravilloso, tan delicado, sin tener la ciencia completa. Entonces, el llamado a todos los países del mundo, especialmente aquellos con los recursos para hacer las inversiones para ese tipo de minería, es que tengamos un poco de paz. Recojamos la ciencia y no nos embarquemos en una ruta que tal vez no tenga retorno. Y ese es el llamado a todos los países del mundo.

RFI: Un tercio de las aguas nacionales de Costa Rica están clasificadas como zonas marinas protegidas, algo bastante raro en el mundo. En 2023, Costa Rica creó el Área Marina Bicentenario para proteger ciertas especies marinas frágiles. El país vecino, Ecuador, ha limitado la pesca en la zona marina protegida colindante, la reserva de la Hermandad, pero Costa Rica aún no lo ha hecho. Científicos y ecologistas afirman que, de momento, el Área Marina Bicentenario no es más que unas líneas en un mapa. ¿Qué les responde?

Rodrigo Chaves: Están equivocados. Costa Rica ya está a punto de soltar el plan de manejo. Estamos protegiendo el 30% de nuestro territorio marítimo. El Parque Nacional Isla del Coco, con la isla que Jacques-Yves Cousteau llamó 'la isla más bella del mundo', comparto esa visión; el parque tiene más territorio que la masa de terreno físico de Costa Rica. Nosotros tenemos 53.000 kilómetros cuadrados y ese parque es de 54.000 kilómetros cuadrados.

Esa es una zona de no pesca absoluta. Hemos sido galardonados por ser uno de los primeros países donde la pesca del tiburón se ha reducido sustancialmente. Las artes de pesca ya utilizan tecnologías para no atrapar tiburones, particularmente lo que se llaman los sedales, que es lo que une el anzuelo con la cuerda. Ahora los estamos usando de plástico para que los tiburones puedan cortarlos. Costa Rica está protegiendo sus mares.

RFI: ¿Entonces el plan de manejo ya está por llegar?

Rodrigo Chaves: Está por llegar. Estamos manejándolo. No hay la menor duda de que estamos protegiendo nuestros recursos.

RFI: Costa Rica goza de la imagen de un país protector del medio ambiente, de sus bosques, de sus mares, tiene una matriz energética que depende en mayoría de energías renovables. Los últimos 4 presidentes de Costa Rica firmaron una moratoria para la exploración y explotación petrolera. En cambio, usted está a favor de la exploración petrolera. ¿Asume esta contradicción?

Rodrigo Chaves: Mire, aquí hay una gran confusión. Costa Rica no es un país que “protege su medio ambiente y sus bosques y sus mares”. No. Costa Rica es un país que utiliza la racionalidad económica para matar la falsa dicotomía de que se trata o de desarrollo, crecimiento o de protección del medio ambiente. Esa es una visión romántica del mundo. Noruega es un país que explota petróleo en el océano, en el Atlántico del norte y lo hacen bien y protegen a su medio ambiente.

Yo no he dicho que queramos explorar o incluso empezar a explotar gas y petróleo. El debate nacional debe basarse sobre el conocimiento exacto de cuánto valen los recursos que tiene Costa Rica en el subsuelo. En términos de hidrocarburos nadie lo sabe. Yo lo que dije es ‘midamos esos recursos y basemos el debate sobre si vale la pena o no’. Puede ser que no tengamos suficientes recursos de hidrocarburos en nuestro subsuelo. Puede ser que estemos sentados en una cantidad enorme de esos recursos. El valorarlos es el primer paso para tener un debate racional al respecto.

RFI: Y si se comprueba que existen recursos gasíferos y petroleros en el subsuelo de Costa Rica, ¿su país debería explotarlos?

Rodrigo Chaves: Mi convicción íntima – yo soy economista por profesión-es que todas las decisiones de política pública tienen que ser basadas en datos y no la demagogia de mis cuatro predecesores que para congraciarse con ciertos grupos dijeron “no, no importa cuánto haya ahí, simplemente por un acto de fe, nunca los vamos ni a valorar, ni a explorar, ni explotar”.

Mi convicción íntima es que la política pública tiene un solo objetivo: el bienestar, la prosperidad de mi pueblo, que incluye la sostenibilidad ambiental.

Nosotros, perdónenme, somos uno de los pocos países donde la agricultura ya es carbono neutral. Toda la agricultura. ¿Cuántos países europeos pueden decir eso? Nuestra matriz de generación de electricidad es 98% o 99% renovable.

RFI: Existe una iniciativa de ley en la asamblea legislativa de Costa Rica una para declarar Costa Rica como país libre de exploración y explotación de petróleo y gas. De ser aprobada, ¿usted vetaría esta ley o no?

Rodrigo Chaves: Primero habría que verlo. Yo creo que los países no se pueden amarrar a sí mismos irresponsable y demagógicamente sin tener los datos y la ciencia. Y eso es lo que yo estoy pidiendo que hagamos los estudios. Los suspendimos porque no hemos conseguido los recursos. Esto es sumamente caro. Tratamos con países amigos. Pero nosotros podemos hacer una valoración no intrusiva de los depósitos de gas y petróleo con electromagnetismo, con una serie de tecnologías modernas que no existían en el pasado, que evitan perforar el suelo para saber. Yo lo único que le estoy diciendo a mis compatriotas es antes de cerrar esa puerta, sepamos que hay detrás.

RFI: Usted se negó a ratificar el Tratado de Escazú, un acuerdo regional adoptado por 17 países de Latinoamérica para proteger a los ecologistas, los pueblos indígenas, garantiza el acceso a la información para proyectos medioambientales, refuerza la justicia medioambiental. ¿Por qué?

Rodrigo Chaves: Primero, el que negó la ratificación es la Asamblea Legislativa. Segundo, yo estoy de acuerdo con la con el no haberlo ratificado, porque volvemos a lo mismo, eso es demagogia. No es acción real. No hay una sola medida en el acuerdo de Escazú que no esté contemplada y bien protegida en nuestra legislación. Cualquier ambientalista y cualquier ser humano en Costa Rica tiene garantizado su derecho a la vida y a la propiedad. ¿Qué añade el tratado? Hacer discursos demagógicos que no tienen impacto real. Eso daña la causa del manejo racional y sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente. La demagogia cansa a la gente.

Entrevista realizada por Géraud Bosman-Delzon y Raphaël Moran

