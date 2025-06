11/06/2025 · 10:08 AM

Ehud Olmert, ex primer ministro de Israel (2006-2009), y Nasser al-Kidwa, ex ministro palestino de Asuntos Exteriores (2005-2006), explicaron a RFI su respaldo a la creación de un Estado palestino. 'La guerra, el terrorismo, la ocupación: todo eso ya se ha intentado y no nos ha traído mayor seguridad. La única opción para avanzar en una dirección completamente distinta es hacer la paz', dice Olmert. Entrevista de Arnaud Pontus, periodista de RFI.

RFI — Ustedes dos están en París para promover el plan de paz que presentaron el año pasado. ¿Creen que hoy es posible alcanzar la paz, después de los atentados del 7 de octubre de 2023 y veinte meses de guerra en Gaza?

Ehud Olmert — Es fácil entender que la contraofensiva israelí contra Hamás en Gaza era inevitable. Todo comenzó con esas atrocidades, esa masacre del 7 de octubre: 1.200 ciudadanos israelíes fueron asesinados en sus casas, en sus habitaciones, en sus salas, mientras estaban en pijama. Hubo violaciones, decapitaciones, niños, mujeres, ancianos… Israel no tenía otra opción que actuar como lo hizo.

RFI — ¿Pero cómo resolver el conflicto?

Ehud Olmert — Se necesita un esfuerzo serio y honesto para resolver de una vez por todas este conflicto histórico entre israelíes y palestinos. El primer paso es poner fin a la guerra en Gaza, liberar a los rehenes y a los prisioneros palestinos, en el marco de un acuerdo. Después, se debe convocar una fuerza de seguridad compuesta por palestinos y países árabes moderados que asuma el control militar de Gaza, para evitar el resurgimiento de Hamás.

El segundo paso es abrir negociaciones para un acuerdo político basado en la solución de dos Estados, conforme a lo que Nasser al-Kidwa y yo hemos propuesto. Se trataría de un acuerdo regional y estratégico que incluya la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita, y que incorpore la paz ya existente con Jordania y Egipto, así como los Acuerdos de Abraham, en un marco más amplio de naciones árabes modernas capaces de transformar el equilibrio en Oriente Medio.

RFI — ¿Quién podría convencer al actual gobierno israelí de detener su ofensiva militar en Gaza?

Ehud Olmert — Nadie. Por eso mismo, ese gobierno debe ser reemplazado lo antes posible. Cuando uno piensa en todo el derramamiento de sangre, en las guerras, en los conflictos que se prolongan desde hace décadas… hoy es posible que la opinión pública —al menos en Israel— esté empezando a inclinarse hacia una alternativa.

La guerra, el terrorismo, la ocupación: todo eso ya se ha intentado. Y no nos ha traído mayor seguridad, ni días más esperanzadores, ni menos violencia. La única opción para avanzar en una dirección completamente distinta es hacer la paz. Yo soy una persona optimista.

Cada vez más israelíes comprenderán que no se puede continuar con la ocupación, y que, si lo hacemos, no alcanzaremos ni la calidad de vida, ni la seguridad, ni la estabilidad que deseamos. Solo con decisiones políticas audaces —que no son fáciles y pueden ser muy dolorosas— podremos lograrlo.

RFI — Nasser al-Kidwa, el punto clave es el reconocimiento de un Estado palestino. Usted ha luchado por eso durante años. ¿Qué sentido tiene hoy reconocer un Estado palestino que, de momento, es solo virtual?

Nasser al-Kidwa — Es algo especialmente importante, por diversas razones. Es cierto que no va a transformar la situación sobre el terreno de un día para otro, en eso tiene razón. Pero tendrá dos consecuencias de gran relevancia.

Primero, generará efectos políticos irreversibles para los países que reconozcan al Estado palestino. Esa decisión lo convertirá en un hecho. Además, demostrará que existe un apoyo claro a la solución de los dos Estados, basada en las fronteras de 1967.

Segundo, enviará una señal clara a ambas partes. Mostrará que el camino a seguir es el de la solución de dos Estados. Los hechos sobre el terreno no cambian, sí, pero esta vez deben tomarse las decisiones correctas. Y con eso me refiero a que todos tenemos una responsabilidad: nosotros, los palestinos; los israelíes sobre el terreno; y también la comunidad internacional, que debe asumir plenamente su papel.

RFI — ¿Entonces, no es solo un gesto simbólico?

Nasser al-Kidwa — No, es mucho más que simbólico. Como dije, va a crear hechos políticos irreversibles. Si, por ejemplo, el gobierno francés decide reconocer al Estado palestino, no será solo un gesto. Será una decisión concreta. Además, alentará a ambas partes —israelíes y palestinos— a avanzar por el camino adecuado para construir y aplicar la solución de los dos Estados.

