Francisco Pichón, coordinador de la ONU en Cuba, señaló que el plan propuesto de 94,1 millones de dólares, sería para mantener en funcionamiento los servicios esenciales para las personas más vulnerables del país y "salvar vidas".

"Si la situación actual continúa y se agotan las reservas de combustible del país, tememos un rápido deterioro, con la posible pérdida de vidas", declaró Pichón a periodistas. "La viabilidad y la implementación de este plan de acción dependen obviamente de soluciones en materia de combustible", señaló.

Conversaciones con Washington

La ONU ha estado en conversaciones con Washington, que ha impuesto un bloqueo petrolero a la isla, para permitir la entrada de combustible con fines humanitarios. Pichón explicó que el plan de acción y un "modelo de trazabilidad del combustible" se estaban proponiendo "como instrumentos para tratar de llegar a un acuerdo, una vía para obtener acceso al combustible".

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"Se están considerando todas las soluciones, incluida la colaboración con el sector no estatal", dijo. Washington flexibilizó ligeramente el embargo el mes pasado para permitir la venta de petróleo al pequeño sector privado de Cuba.

El plan de la ONU es una ampliación de su respuesta al huracán Melissa, que azotó Cuba en octubre, para incluir el impacto humanitario de la crisis energética. Los cubanos soportan habitualmente apagones que pueden durar más de 20 horas. Solo la semana pasada hubo dos cortes de energía a nivel nacional. El presidente Miguel Díaz-Canel ha impuesto medidas de emergencia para ahorrar combustible, incluido un estricto racionamiento.

"La situación sanitaria es profundamente preocupante"

Además, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este 25 de marzo que la situación sanitaria en Cuba era "profundamente preocupante". "La salud debe protegerse a toda costa y nunca estar a la merced de la geopolítica, los bloqueos energéticos y los cortes de electricidad", subrayó en X Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"La situación en Cuba es profundamente preocupante, ya que el país tiene dificultades para mantener la prestación de servicios sanitarios en un momento de gran agitación, lo que provoca cortes de energía que afectan a la salud", precisó.

Ghebreyesus se refirió a las informaciones aparecidas en la prensa según las cuales los hospitales cubanos han tenido dificultades para mantener sus servicios de urgencias y cuidados intensivos. "Se han pospuesto miles de intervenciones quirúrgicas durante el último mes, y las personas que necesitan atención, desde pacientes con cáncer hasta mujeres embarazadas que se preparan para dar a luz, se han visto en peligro debido a la falta de electricidad para hacer funcionar los equipos médicos y garantizar la cadena de frío de las vacunas", prosiguió.

Además de los cortes diarios de electricidad, los precios del combustible se han disparado, el transporte público escasea y la basura se acumula, ya que los camiones de recogida de residuos han dejado de circular.

Con informaciones de AFP

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