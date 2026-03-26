La efervescencia en las calles de Tarragona tras el paso de la tercera etapa de la Volta a Catalunya nos permite imaginar cómo los españoles vivirán el paso del pelotón del Tour de Francia dentro de 100 días.

Algunos residentes nos dieron sus impresiones al respeto. “Muy aficionado. Aquí hay una ambición tremenda. Hay mucha ilusión”, dijo un hombre. “Ya que viene una fiesta, pues hay que vivirla, ya que nos cortan el pueblo”, agregó una mujer. “Con mucha energía y sobre todo, poder ver a los ídolos muy grandes”, recalcó otro hombre.

Primera salida desde Barcelona

Las primeras tres etapas de la Grande Boucle se disputarán en tierras catalanas, entre el mar Mediterráneo y los Pirineos. Marc Soler, ciclista del UAE Team Emirates XRG, nació y creció en esta región: “Se ve en la Volta a Catalunya qué carreteras hay, qué paisajes. Y la verdad que, seguro que se disfrutará mucho, aparte de sufrirlo”, nos contó.

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Por primera vez en su historia, el Tour de Francia saldrá de Barcelona. El Grand Départ será el 4 de julio con 23 equipos, seguramente con una amplia presencia de corredores españoles. El duelo de los favoritos podría comenzar aquí.

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