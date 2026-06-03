Este año se cumple el quinto aniversario de la entrada de Costa Rica en la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) con sede en París. Manuel Tovar, que fue representante de Costa Rica ante este organismo, celebra que, pese a la revisión a la baja del crecimiento global por parte de la OCDE del 2’9% al 2’1%, Costa Rica mantenga casi intactas sus perspectivas y siga “liderando las economías OCDE” con unas previsiones para este año del 3,5% del PIB.

Atribuye esta resiliencia a “una política económica consistente” de apertura comercial, atracción de inversión y mejora del clima de negocios, y resume la prioridad económica en “seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero hacerlo mejor”, con énfasis en “el desarrollo de capital humano”, porque las empresas llegan por “el capital humano costarricense”.

El litigio comercial con Panamá: “Pérdidas millonarias” para el campo

Sobre el conflicto con Panamá, califica el cierre del mercado a productos del campo como un proceso que ha causado “mucho dolor a la familia costarricense del sector productivo” y “pérdidas millonarias”, sin “ninguna razón lógica”.

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Aunque Costa Rica obtuvo un fallo favorable en la OMC, la apelación está bloqueada y el país sigue “en un proceso de diálogo con las autoridades panameñas” para resolver un litigio que “no debería ocurrir entre países y socios hermanos”.

El presunto plan de atentado provendría de un grupo “descontento con la política de mano dura”

En el ámbito nacional, ante el presunto plan para atentar contra la presidenta, el canciller señala que “lo poco que se sabe” es que provendría de un grupo recluido en la cárcel y “descontento con las medidas de mano fuerte contra el crimen organizado”.

El titular de Exteriores escribe la situación como “lamentable, triste y preocupante”, pero espera que sea “un tema aislado, controlado” y “más que una acción ya preparada para ejecutar, una manifestación de descontento”.

Respecto al narcotráfico, subraya que Costa Rica “no es un país productor, simplemente es un país que está en el camino” entre el sur y los mercados finales. Plantea que “esto solo se atiende con una cooperación, con un ejercicio colectivo” y que “si no hay demanda, no hay oferta”, por lo que los mercados consumidores “tienen que colaborar conjuntamente”, refiriéndose a Europa y a Estados Unidos.

Afirma que el país está “cercándolos” y que “cada vez llega menos droga”, con escáneres en “puertos, aeropuertos, pasos terrestres” para “hacerles la vida más difícil” a las redes criminales.

Una nueva cárcel para los narcotraficantes: “un modelo costarricense”

Sobre la nueva cárcel, rechaza que copien el modelo Bukele: “No, no estamos construyendo una nueva prisión [para deportados de Estados Unidos]”, sino “una nueva prisión de alta contención” para aislar a los criminales más peligrosos y “limitar el radio de acción para que dejen de delinquir”.

Tovar insiste en que es “un modelo costarricense” que toma “buenas prácticas” de otros países, pero “adecuándolo a la realidad costarricense”.

El “Escudo de las Américas” de Trump no implica la presencia de soldados

Reitera que Costa Rica “es un país sin ejército” y que, aunque participa en iniciativas como el “Escudo de las Américas”, “no permitimos la presencia de militares armados en nuestro territorio”. Preguntado por si esa cooperación implicaría la presencia de soldados estadounidenses en territorio costarricense, su respuesta es tajante: "negativo".

Cualquier funcionario o militar extranjero debe entrar “desarmado” y con aprobación de la Asamblea Legislativa, explica el canciller.

La inseguridad de los exiliados nicaragüenses

Sobre los exiliados nicaragüenses, indica que son “aproximadamente 800.000” en un país de 5,3 millones y que “la enorme mayoría” llega buscando “refugio, libertad de expresión” y mejores oportunidades.

El canciller reconoce, sin embargo, que Costa Rica tiene “recursos limitados en materia de seguridad” y que algunos se sentirán “más cómodos yendo a vivir a otros países”.

La reelección de Chaves no está encima de la mesa

Finalmente, sobre la reelección del expresidente Rodrigo Chaves, recuerda que una reforma constitucional es “una posibilidad que la misma Constitución prevé”, pero que hoy no hay mayoría suficiente.

Concluye que “el tema de la reelección (…) no es una prioridad” y que el gobierno está concentrado en “hacer el mejor gobierno posible” bajo la presidenta Laura Fernández: “El futuro lo determinará el futuro mismo”, concluye.

#EscalaenParís también está en redes

Coordinado por Florencia Valdés, realizado por Robin Cussenod y Hadrien Touraud

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