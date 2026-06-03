Su visita de cinco días se produce en un momento en que India, el país más poblado del mundo, está aumentando sus compras de crudo venezolano para compensar las interrupciones en el suministro relacionadas con la guerra en Oriente Medio.

Tras aterrizar en Nueva Delhi, Rodríguez afirmó que esperaba tener una agenda "muy fructífera".

"Espero abordar áreas de cooperación en beneficio de las principales necesidades del pueblo de Venezuela", declaró a la televisión venezolana.

Rodríguez se reunirá con el primer ministro Narendra Modi y encabezará una delegación de alto nivel integrada por varios ministros. Según Nueva Delhi, las conversaciones abarcarán comercio, inversión, salud, transporte y energías renovables. Pero el petróleo será el tema central.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La visita coincide con un fuerte aumento de las importaciones indias de crudo venezolano. En mayo, India se convirtió en el segundo mayor comprador de petróleo de Venezuela, con adquisiciones de unos 427.000 barriles diarios, solo por detrás de Estados Unidos. Reliance Industries, el mayor conglomerado privado de India, figura además entre los principales compradores de crudo venezolano.

El acercamiento responde en parte a las nuevas presiones sobre el mercado energético mundial. India importa cerca del 90 por ciento del petróleo que consume y busca diversificar sus fuentes de abastecimiento mientras persisten las incertidumbres sobre los suministros procedentes de Oriente Medio y las rutas que atraviesan el estrecho de Ormuz.

Para Caracas, India representa uno de los mercados más atractivos para recuperar exportaciones y atraer inversiones. Para Nueva Delhi, Venezuela ofrece acceso a algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo y una alternativa adicional en su estrategia de seguridad energética.

La visita también tiene un peso político. Será la primera visita de Rodríguez a India como presidenta interina de Venezuela y pondrá a prueba el alcance de una relación que ambos gobiernos quieren ampliar en medio de un panorama geopolítico cada vez más complejo.

Venezuela tiene alrededor del 17% de las reservas mundiales de crudo.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más