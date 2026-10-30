Por Ivonne Sánchez

En las alturas del Altiplano chileno, donde las condiciones extremas desafían a la mayoría de los seres vivos, un grupo de científicos descubrió organismos con capacidades que parecen sacadas de la ciencia ficción.

Se trata de las planarias, pequeños gusanos planos de agua dulce, cuya biología extraordinaria los ha convertido en objeto de estudio a nivel mundial. Estos animales, que miden apenas unos centímetros, pueden regenerar partes completas de su cuerpo en cuestión de días, incluyendo su cabeza y cerebro, y poseen mecanismos celulares que les permiten evadir el envejecimiento.

Un estudio reciente, liderado por investigadores de la Universidad de Chile y del Instituto Milenio Centro de Regulación del Genoma (CRG), reveló que la biodiversidad de estos organismos en Chile es mucho mayor de lo que se creía.

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Salar de Ascotán. La investigación identificó al menos dos posibles nuevas especies en el Altiplano chileno, una asociada a ejemplares obtenidos en el campo geotérmico del Tatio y otra candidata presente en el lago Chungará, en las vertientes del salar de Ascotán y en el río Lauca.

A más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, en un campo geotérmico de los géisers del Tatio, en Chile, sobre un fondo barroso y en uno de los ambientes más inhóspitos del planeta, vive un gusano plano de 1 centímetro de largo, color marrón oscuro, dotado de una pequeña cabeza triangular con dos sensores que parecen ojos. Es una planaria del género Girardia cuya existencia era desconocida para la ciencia.

El hallazgo, dado a conocer a través de un estudio publicado recientemente en la revista científica BMC Ecology and Evolution, incluye una estirpe evolutiva del Altiplano chileno de alto interés formada por poblaciones encontradas en pozas del campo geotérmico de los Géisers del Tatio, el grupo de géiseres más grande del hemisferio sur.

Planarias saliendo de sus capullos. Actualmente, el equipo del Centro de Regulación del Genoma (CRG) está iniciando un proyecto de prospección para catalogar la diversidad de estos organismos en el Chile.

Hasta ahora, se creía que en Chile solo existían cinco especies de planarias. Sin embargo, el hallazgo de estos seis nuevos linajes demuestra una biodiversidad insospechada, con especies adaptadas a entornos únicos y frágiles.

Ambientes hostiles

Entre lo más sorprendente es su capacidad para sobrevivir en estos ambientes hostiles, ya que en estas pozas geotérmicas las temperaturas fluctúan drásticamente, la radiación ultravioleta es intensa y los metales pesados contaminan el agua. Su presencia en estos lugares plantea interrogantes sobre los mecanismos que les permiten adaptarse a condiciones que serían letales para otros seres vivos.

Los investigadores buscaron comprender cuáles son los mecanismos que permiten a las planarias vivir en estas pozas geotérmicas.

Las poblaciones de El Tatio, Ascotán, Lauca y Chungará formaron un grupo evolutivo propio que nunca había sido registrado dentro del género Girardia.

Miguel Allende es profesor en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias, y director alterno del Instituto Milenio, Centro de Regulación del Genoma. El es uno de los autores de este estudio:

El secreto de su "inmortalidad"

Además de su capacidad regenerativa, gracias a células madre que reconstruyen cualquier parte de su cuerpo, uno de los mayores misterios de las planarias es cómo evitan el envejecimiento: sus células mantienen estructuras protectoras que no se degradan, permitiéndoles "rejuvenecer" durante la regeneración.

Y aunque no son inmortales, su biología ofrece pistas para combatir enfermedades degenerativas, el cáncer y hasta el envejecimiento en humanos. Además, podrían ayudar a entender cómo controlar la proliferación celular sin generar tumores.

Entrevistado: Miguel Allende, académico de la Universidad de Chile.

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