El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia el pasado lunes por la mañana sigue sumando víctimas. El último balance es de 181 muertos, 1.300 heridos y 165 edificios colapsados, bajo los cuales se siguen buscando desesperadamente sobrevivientes.

Socorristas y voluntarios trabajan día y noche, excavando hasta con las manos para poder localizar a las víctimas, armando cadenas humanas para sacar los escombros con picos y herramientas básicas.

Cada tanto gritan "silencio" para ver si escuchan señales de vida de los atrapados, animados por momentos como el vivido en Cali, donde se rescató un bebé de seis meses y su familia.

Ahí, en la tercera ciudad de Colombia, el alcalde Alejandro Eder decretó un toque de queda hasta las 06H00 locales para evitar saqueos y que la situación sea aún más trágica. La ciudad registra 85 fallecidos, según la Asociación de Ciudades Capitales, el balance más pesado hasta ahora.

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"Es un momento de mucho dolor. Es una prueba que no nos esperábamos. Pero si trabajamos unidos, estoy seguro de que saldremos de esta", añadió Eder.

En Pereira, otra de las ciudades afectadas, la situación es más desesperante. "Estamos intentando sacar los escombros porque acá estaban todos los vendedores de lotería", dijo a la AFP Juana Marín, de 25 años, que buscaba sobrevivientes en un predio frente a la plaza principal de esta localidd ublicada en el turístico Eje Cafetero, y que suma al menos 66 fallecidos, según el último balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales.

El epicentro del terremoto se ubicó cerca de San José del Palmar, en Chocó (oeste), una región pobre a la cual resulta difícil acceder debido al daño en las carreteras, indicó la Cruz Roja Internacional este martes.

"Yo veía que la gente salía desnuda, la gente se tiraba de sus casas (…) desesperada", dijo Wilmer Cuesta, un estudiante de derecho que decidió ayudar en el rescate en Quibdó, la capital del Chocó.

Sin luz ni agua

A la par de las labores de rescate, cada ciudad trabaja para restablecer los servicios de energía eléctrica y de agua potable.

En Cali, el alcalde Alejandro Eder habilitó un punto de acopio en la Plazoleta Jairo Varela para distribuir agua y otros suministros, y la empresa EMCALI activó protocolos preventivos en las plantas de abastecimiento para garantizar la continuidad del servicio, sin reportarse un cierre masivo del sistema de agua que obligara a usar coliseos como fuente de suministro.

El Chocó quedó prácticamente en la oscuridad, por lo que autoridades y organizaciones internacionales ahí basadas, como la francesa Médecins du Monde (MDM) están realizando labores al respecto.

Yohann Maldonado, responsable para Latinoamérica de MDM, afirmó que hay dos equipos desplegados de manera permanente en Colombia, uno basado en el Quibdó, y otro en Bogotá, donde se encuentra un equipo móvil con mayor capacidad de emergencia ante un desastre natural y para atender de inmediato a la población.

Ambos equipos están en capacidad de atender a los afectados desde este mismo martes, no solamente en atención médica, sino también para garantizar el acceso al agua potable, precisó.

"La gente no tiene acceso al agua o a la electricidad, en Quibdó no hay electricidad; no hay comunicaciones, todo eso son necesidades básicas, hay muchas casas destruidas, incluso las del equipo", refiere Maldonado, que agrega que lo primero es asegurar que todo el mundo esté fuera de peligro y que tienen acceso al agua.

"Podemos aportar agua a través de camiones, por ejemplo, y distribuir objetos de primera necesidad para las personas que están en la calle, que han perdido todas sus casas y pertenencias. Aportar una respuesta en salud a las personas que están heridas, pero también a las que no pueden ir al hospital, porque está destruido o hay demasiada gente".

Hospitales afectados

A propósito de la situación en los hospitales, Irne Torres Castro, gerente del Hospital Universitario del Valle en Cali, informó que debido a los daños provocados por el sismo, la capacidad operativa se redujo en 40 por ciento, además de que 13 trabajadores resultaron heridos durante la evacuación y cinco pacientes continúan desaparecidos.

"Creemos que pueden estar en el área que se derrumbó ayer. Hoy el hospital, ya cuando lo miramos, pierde una capacidad operativa del 40 por ciento en hospitalización, es decir, de 600 pacientes que podríamos hospitalizar, vamos a poder hospitalizar únicamente 350 pacientes. En este momento no tenemos ningún tipo de servicio ambulatorio, no hay consulta externa, no hay cirugías ni procedimientos ambulatorios", precisó.

El presidente Abelardo de la Espriella, que asumió el 7 de agosto, declaró el estado de emergencia y se comprometió a llevar a cabo una operación de rescate coordinada.

Cooperación internacional

Estados Unidos, cercano al nuevo gobierno, ofreció una ayuda de 15,5 millones de dólares para atender la emergencia.

La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que para las labores de rescate la UE dispuso su servicio satelital Copernicus.

Israel, México, Chile, Argentina y El Salvador han propuesto ayuda.

El papa León XIV se declaró profundamente "apenado" por la catástrofe y dijo rezar por las víctimas, según un telegrama enviado en su nombre por el número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana.

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