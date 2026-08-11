Al menos nueve personas murieron y otras 19 resultaron heridas, luego de un ataque ruso ocurrido la noche de lunes a martes en contra de la ciudad de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, que dejó varios edificios y viviendas dañadas, además de provocar incendios y cortes de electricidad.

El gobernador de Zaporiyia y jefe de la administración militar regional, Ivan Fedorov, publicó en sus redes sociales fotografías de edificios y automóviles en llamas, al tiempo de acusar a Moscú de atacar instalaciones e infraestructuras industriales.

En Kiev, otro ataque dejó una persona herida y varios misiles cayeron en el recinto de un hospital infantil, en el centro de la ciudad.

Asimismo, el ejército ruso lanzó un ataque con drones y artillería contra cinco distritos de la región oriental de Dnipropetrovsk, provocando tres víctimas morales, entre ellos un adolescente de 15 años, informó el jefe de la administración militar local, Oleksandr Ganja.

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Y según reportó Mikola Bakcheiev, alcalde de Zlatopil, en la región de Járkov (este), un ataque ruso dañó "infraestructuras civiles" e hirió al menos a una persona.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana aseveró que Rusia utilizó además de misiles de crucero Zircon, misiles balísticos de origen norcoreano. Ninguno fue interceptado.

El propio presidente Volodimir Zelenski denunció la utilización de este armamento :

"Cada paso que da Rusia —aumentando la producción de misiles balísticos, recurriendo a recursos norcoreanos y preparándose para una movilización— demuestra que Moscú no se está preparando para la paz, sino para una escalada", aseveró.

Apoyo de Corea del Norte

Anteriormente, el mandatario ucraniano ya había acusado a Moscú del despliegue de más soldados norcoreanos en su territorio y de recibir nuevos misiles balísticos procedentes de Pyongyang.

En las últimas semanas, Rusia ha intensificado sus ataques con este tipo de material que sólo algunos sistemas de defensa aérea, como los Patriot estadounidenses, son capaces de interceptar, aunque con la guerra en Irán han escaseado los proyectiles interceptores PAC-3, debilitando la defensa ucraniana.

Corea del Norte se ha convertido en uno de los socios militares más cercanos de Rusia, tras la firma de un pacto de defensa mutuo en junio de 2024 y la participación de miles de soldados norcoreanos en los combates contra las fuerzas ucranianas en la región rusa entre 2024 y 2025.

Apenas el fin de semana pasado, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski pidió apoyo y cooperación a Corea del Sur, especialmente en materia de sistemas de defensa antiaérea.

Ofensiva ucraniana

En tanto, Ucrania continúa también con sus ataques, la noche del 10 al 11 de agosto, un hombre de 49 años falleció tras un ataque con drones en la región de Vorónezh, que dejó otras dos personas heridas.

Un día antes, una operación ucraniana en Tartaristán, en el centro de Rusia, dejó un saldo de 13 muertos y 40 heridos, siendo uno de los ataques más mortíferos en territorio ruso desde 2022.

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