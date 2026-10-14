Sindicatos, estudiantes e indígenas se manifestarán el miércoles en las principales ciudades en contra de las políticas económicas, sociales y de orden público del nuevo gobierno, que promueve medidas de mano dura.

El nuevo decreto modifica otra orden ejecutiva de 2021 que privilegiaba el diálogo y la mediación antes de que la fuerza pública actuara en caso de manifestaciones violentas.

Ese año, el denominado "estallido social" generó violentas protestas contra el gobierno del expresidente Iván Duque, que se extendieron por cerca de tres meses con fuertes choques entre manifestantes y la fuerza pública.

"¡No se toleran la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos!", escribió el mandatario en X.

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La orden ejecutiva también busca establecer corredores y zonas seguras para el transporte, los servicios esenciales, la infraestructura crítica y las vías nacionales.

"No voy a permitir que se bloqueen vías, que se impida el tránsito libre de los ciudadanos", agregó De la Espriella en un video que acompaña su mensaje en X.

"No existe el derecho a destruir, a bloquear, a atacar la fuerza pública, a agredir y por supuesto no existe el derecho a sembrar caos", insistió.

La exsenadora del opositor Pacto Histórico María José Pizarro cuestionó en X la medida: "¿Cumple con el principio de publicidad? ¿Se pudieron presentar observaciones por parte de la sociedad civil?".

De la Espriella criticó en campaña la fallida política de seguridad y paz del gobierno de su antecesor, el izquierdista Gustavo Petro.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, dijo a periodistas más temprano que el departamento del Cauca es una zona de "especial atención", que ha sido epicentro de fuertes disturbios y bloqueos de arterias viales.

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