Por el corresponsal de RFI en Nueva Delhi

La oposición y la juventud denuncian fraude electoral tras la sospechosa eliminación de 130 millones de votantes. La Comisión Electoral, acusada de hacerle el juego al primer ministro, Narendra Modi, está en medio de la tormenta. Este asunto une ahora a una oposición decidida.

La presión sobre el gobierno en Nueva Delhi se intensifica tras las demostraciones de fuerza popular en las calles de la capital. Los líderes políticos y un movimiento estudiantil muy movilizado se han reunido directamente en la residencia del jefe de la oposición y líder del Partido del Congreso, Rahul Gandhi. “Estamos todos aquí juntos, unidos como un solo hombre. No hay manifestaciones paralelas. Solo hay una única manifestación, y esta manifestación tiene una sola misión: restaurar la democracia en la India”.

Neha Bora, presidenta de la Asociación de Estudiantes de Toda la India (AISA), el rostro de la protesta estudiantil, denuncia un sistema electoral totalmente viciado. “Los ciudadanos son elegidos por la Comisión Electoral. Los ciudadanos son elegidos por el partido en el poder, y luego se les dice a esos ciudadanos que elijan al partido en el poder. Por eso estamos todos unidos, y es maravilloso que todos los estudiantes, los jóvenes y los partidos de oposición estén juntos”.

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Una unión que comparte la diputada de la oposición del All India Trinamool Congress, Sagarika Ghose. Tras ser detenida y posteriormente puesta en libertad, ella es la voz de todos aquellos que exigen la destitución del jefe de la Comisión Electoral: “Gyanesh Kumar debe ser destituido de sus funciones y se deben iniciar acciones penales en su contra, y no descansaremos hasta que esta Comisión Electoral sea destituida por completo”.

La batalla también se traslada a los tribunales: la oposición presentó una petición para exigir la suspensión inmediata de esta purga electoral, que ha encendido la mecha de las protestas.

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