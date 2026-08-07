Durante año, el terreno de la finca "La Colombianita" estuvo vehiculado a redes mafiosas, pero la reforma agraria cambió su destino y pasó a manos de una asociación de campesinos locales en el marco de la reforma agraria. Donde antes solo había monte, hoy crece plátano, yuca, mongo y cítricos.

Sin embargo, hace unos días recibieron una visita inesperada y violenta. Víctor Acevedo, líder del proyecto "La Colombianita", afirmó que la fuerza pública retiró las puertas de la finca para "darle gusto a un rico".

Al día de hoy nadie puede decir que ha visto a Abelardo de la estrella sentado con un campesino. Entonces Abelardo de la estrella no va a gobernar para nosotros y eso lo tenemos claro. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad. – Víctor Acevedo, líder del proyecto "La Colombianita"

"Es muy peligroso para nosotros el hecho de que fuera el Ejército en compañía de la policía, quienes no solamente retiraron las puertas, sino que se la robaron. Ellos no tenían por qué llevárselas y más si no hay una orden de un juez", asevera Acevedo.

Ante esta situación, Víctor emprendió nuevas gestiones ante las autoridades para garantizar la propiedad de las tierras.

"En el próximo Gobierno no tenemos garantías porque, al día de hoy, el presidente electo se ha sentado más con los terratenientes y con quienes se han robado históricamente la tierra en Colombia, que con los campesinos", declaró Acevedo. Este añade: "Actualmente nadie puede decir que ha visto a Abelardo de la estrella sentado con un campesino; no va a gobernar para nosotros y eso lo tenemos claro.

Temor por la pérdida de terrenos agrarios restituídos

El riesgo de perder sus tierras es real, según la Agencia Nacional de Tierras, encargada de la restitución de terrenos. Ana Jimena Bautista, directora jurídica de la entidad, dijo: "Después de que (Abelardo de la Espriella) pasó la segunda vuelta presidencial, hemos identificado un número importante de denuncias en distintos lugares del país".

La directora jurídica de la Agencia Nacional de Tierra explica que esto ha ocurrido, sobre todo, en aquellos lugares donde "los poderes ligados al narcotráfico han generado amenazas y acciones intimidatorias en contra de los campesinos a los que les hemos entregado estos predios".

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Sin embargo, según la directora, la ley favorece a los campesinos y a las víctimas del conflicto armado, aunque eso no garantiza nada: "Hay muchos predios de estos que están a nombre de la agencia en este momento y otros que todavía están pendientes de que queden a nombre de la entidad".

Esta aclara que puede pasar que las personas que lleguen a la entidad "tengan una interpretación distinta". Es decir, que los campesinos "tienen a día de hoy una serie de argumentos constitucionales y legales que les permitirían pelear para finalmente acceder a esa tierra".

En total, durante el Gobierno de Gustavo Petro, más de 380.000 hectáreas fueron restituidas en cuatro años a campesinos y víctimas del conflicto armado.

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