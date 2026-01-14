En 2025, China registró el mayor superávit comercial jamás visto en la historia económica mundial: 1,19 billones de dólares más exportados que importados, lo que supone un aumento del 20% en solo un año.

Este récord se explica por una combinación explosiva: una moneda mantenida artificialmente débil, una enorme sobrecapacidad industrial y un consumo interno en caída libre.

Desde hace años, Pekín impulsa una estrategia de autosuficiencia para sustituir importaciones por producción nacional. Al mismo tiempo, el desplome del mercado inmobiliario ha reducido el ahorro de los hogares, frenando sus compras, incluso de productos chinos.

Sin demanda interna, las fábricas se vuelcan en la exportación. Pese a los aranceles estadounidenses, las empresas chinas esquivan las barreras enviando mercancías a través del sudeste asiático o África. El resultado: mercados saturados de productos chinos y sectores industriales debilitados en otras partes del mundo.

China depende demasiado de las exportaciones

El FMI advierte que, para una economía del tamaño de China, depender tanto de las exportaciones aumenta las tensiones comerciales. Sin embargo, Pekín se resiste a revaluar su moneda: los empleos industriales son un escudo frente a la crisis inmobiliaria. Pero esta apuesta podría salir a la postre muy cara.

La guerra comercial del año pasado entre China y Estados Unidos causó una caída de 20% interanual en las exportaciones del gigante asiático a la primera potencia mundial y una baja de 14,6% en las importaciones, según datos oficiales chinos.

Otros socios comerciales cubrieron la brecha, lo que llevó a un aumento global de 5,5% en las exportaciones generales chinas en 2025.

En general, el comercio exterior chino alcanzó en 2025 un aumento de 3,8% interanual.

"En 2025, el valor total de las importaciones y exportaciones de China alcanzó 45.470 billones de yuanes (6,55 billones de dólares), o sea un incremento de 3,8%", declaró en conferencia de prensa Wang Jun, viceministro de Aduanas.

"La cifra superó por primera vez los 45 billones de yuanes, marcando un nuevo máximo histórico", agregó.

Las exportaciones, que históricamente representan un impulsor económico de la segunda economía mundial, alcanzaron 26,99 billones de yuanes, un aumento de 6,1%.

En tanto, las importaciones sumaron 18,48 billones de yuanes en 2025, 0,5% más que el año previo.

