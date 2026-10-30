Reunida bajo la presidencia de Xi Jinping, de 73 años, la sesión plenaria del Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh) aprobó una decisión destinada a “profundizar en la gobernanza integral y rigurosa del Partido”, en particular mediante la intensificación de la lucha contra la corrupción, según la agencia oficial Xinhua.

El Comité Central del PCCh está compuesto por algo menos de 300 dirigentes. Sus plenos anuales constituyen momentos clave para que Xi Jinping, presidente chino y líder del Partido, consolide su autoridad.

Una cuarta parte de los asientos vacíos. Esa es la imagen más llamativa de este pleno del Partido Comunista Chino, señala nuestra corresponsal en Pekín, Cléa Broadhurst. Las purgas se multiplican y nadie parece intocable. Treinta y tres altos cargos han sido expulsados oficialmente, entre ellos 16 militares.

Entre ellos figuran Zhang Youxia, en su día el militar de mayor rango del Ejército chino, y Liu Jianchao, una figura destacada de la diplomacia que lleva más de un año desaparecida de la escena pública.

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Y mientras caen cabezas, un hombre asciende: Zhang Shengmin, el general encargado de perseguir la corrupción en el Ejército, entra en el Buró Político. Un ascenso excepcional entre dos congresos.

El mensaje es claro: la disciplina y la lealtad siguen siendo las prioridades de Xi Jinping. Pero estas purgas afectan incluso a sus propios protegidos y han dejado a la Comisión Militar Central con solo dos de sus siete miembros.

En esta foto proporcionada por la agencia de noticias china Xinhua, en esta foto difundida por la agencia de noticias Xinhua, los miembros del Comité Permanente del Politburó, de izquierda a derecha: Li Xi, Cai Qi, Zhao Leji, Xi Jinping, Li Qiang, Wang Huning y Ding Xuexiang levantan la mano mientras asisten a la quinta sesión plenaria del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) de su 20.º Congreso, celebrada en Pekín el jueves 29 de octubre de 2026. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com

Objetivo: el XXI Congreso del PCCh

Una situación que suscita interrogantes sobre el funcionamiento del mando militar. Pero Pekín sostiene, por el contrario, que el Partido sale reforzado, libre de sus elementos corruptos.

Xi Jinping lleva casi 14 años al frente de una amplia campaña contra la corrupción, un lastre arraigado en los círculos políticos y económicos. Miles de altos cargos han sufrido sus consecuencias, entre ellos varias decenas de miembros del Comité Central. No obstante, los dirigentes chinos consideran que algunos cuadros no aplican correctamente las orientaciones definidas por el Partido.

El pleno elogió “el gran valor político” del Comité Central para hacer frente a la “falta de rigor, realismo y eficacia” en la gobernanza del Partido.

A un año del próximo congreso del PCCh, el XXI, en el que se espera que Xi Jinping obtenga un cuarto mandato, el presidente chino continúa afianzando su control. Detrás de esta fachada, un aparato dirigente profundamente remodelado.

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