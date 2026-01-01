Para Pekín, esta nueva medida fiscal busca satisfacer necesidades públicas. Aplicar el IVA para estos productos anticonceptivos busca acabar con una industria de los preservativos de bajo precio y baja calidad, e incentivar la inversión en I+D en este sector.

Esa es la explicación del Gobierno chino, al tiempo que insiste en profundizar su estrategia “China Saludable” con medidas para acelerar el llamamiento de “más matrimonios, más natalidad y menores costos de crianza”.

Esfuerzos para responder a la baja de matrimonios

Las ayudas se mantienen en técnicas de reproducción asistida, ayuda por hijos menores y la novedad de la exención de IVA a las agencias de búsqueda de pareja, ampliando los esfuerzos para responder ante la caída estrepitosa de matrimonios en China, que alcanzó en 2024 el mínimo histórico con 6,1 millones de parejas casadas.

Mientras desde las autoridades se celebra el auge de las ¨píldoras anticonceptivas del día después¨ como método conveniente anticonceptivo, las críticas se han encendido en las redes sociales, como Weibo, ya que se teme el incremento de infecciones de transmisión sexual.

El intenso debate en las redes sobre el precio real de los preservativos tras el 1 de enero ha generado que muchas empresas lancen ofertas de descuentos o que ajusten sus precios a la baja, con el fin de atraer la demanda.

La industria de los preservativos suma años de caída

En una mirada de contexto, el mercado de los preservativos experimenta una tendencia a la baja en los últimos cinco años, alcanzando la caída más estrepitosa en ventas en 2024, con 15.600 millones de yuanes (1.900 millones de euros) y una disminución del 25% en comparación con 2020, según el "Informe de Desarrollo de la Industria del Condón en China 2024”.

Con la industria atravesando dificultades, muchas empresas han cerrado y otras, tan famosas como Durex, han visto cómo sus ventas se desplomaban en los últimos años. En una plataforma de comercio electrónico, las ventas cayeron de 3,72 millones de unidades en 2019 a 840.000 unidades en 2021, una asombrosa disminución del 77%. Para 2024, su participación en el mercado en línea en China se había reducido a menos del 30%.

Esta tendencia a la baja está indicando un cambio en las prácticas sexuales, según expertos, que ahora se orientan hacia la búsqueda de experiencias con la propia sexualidad. De hecho, el mercado de juguetes sexuales en China está creciendo hasta alcanzar los casi 200.000 millones de yuanes (24.400 millones de euros) en 2024.

¿Qué impacto en el precio de venta real?

En los medios chinos, se habla de que el impacto del IVA será menor de lo previsto.

Liu Li es director del Comité de Finanzas e Impuestos del Colegio de Abogados de la Provincia de Heilongjiang y abogado del bufete Beijing Jingshi (Harbin). En una entrevista, este experto abogado explica que, dado que los preservativos son productos con una intensa competencia, muchos minoristas asumirán parte de la carga fiscal.

Además de las deducciones del impuesto soportado, lo que haría que el precio de venta final real variase poco en el corto plazo.

