Por Ivonne Sánchez

Violet Pharmaceuticals, es una empresa derivada del Instituto de Investigación del Hospital del Mar de Barcelona y buscar desarrollar el primer tratamiento en el mundo basado en terapia con ARN mensajero para aumentar la eficacia de la inmunoterapia en ciertos tipos de cáncer metastásico, como el cáncer de mama metastásico, un tumor metastásico difícil de tratar.

Este nuevo abordaje, busca en particular combatir la invisibilidad tumoral ante las células del sistema inmunitario. Si todo va bien, se busca llevar a cabo el primer ensayo clínico en humanos en 2028. El doctor Jean Michel Terme, es el director de Violet Pharmaceuticals:

La apuesta de esta start up es hacer visibles las células tumorales obligándolas a sobreexpresar la proteína LCOR, que regula la "visibilidad" tumoral a través de la presentación de neoantígenos. Combinando LCOR e inmunoterapia, los investigadores esperan abrir una nueva vía para tratar el cáncer de mama metastásico, por ejemplo.

