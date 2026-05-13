El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a Pekín este miércoles con el presidente Donald Trump, a pesar de estar bajo sanciones chinas, una visita aparentemente posible luego de que China cambiara la transliteración de su nombre.

Como senador, Rubio, que ahora tiene 54 años y visita el gigante asiático por primera vez, defendió con firmeza los derechos humanos en China, país que lo sancionó dos veces, una táctica más comúnmente usada por Estados Unidos contra sus adversarios.

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China encontró una solución diplomática alternativa luego de que Trump nombrara a Rubio como secretario de Estado.

Poco antes de que asumiera el cargo en enero de 2025, el gobierno chino y los medios oficiales empezaron a utilizar un carácter chino diferente para "lu" para representar la primera sílaba de su apellido.

Dos diplomáticos dijeron que creían que China hizo el cambio porque Rubio estaba sometido a sanciones, que incluían una prohibición de entrada, con la antigua grafía de su nombre.

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"Las sanciones se dirigen a las palabras y los actos del señor Rubio cuando se desempeñó como senador de Estados Unidos en asuntos relacionados con China", dijo el portavoz de la embajada china, Liu Pengyu.

Un funcionario del Departamento de Estado solo confirmó que Rubio viajaba con Trump.

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