Keir Starmer ha presentado hoy su programa de gobierno para la sesión parlamentaria de este año a través del tradicional discurso del rey, Carlos III, quien ha leído las principales políticas del gobierno.

Entre ellas, prevé un mayor acercamiento a la Unión Europea, una medida polémica porque Starmer no contempla volver a entrar en el mercado común ni la unión aduanera.

El año pasado, Londres y la UE definieron un marco destinado a facilitar acuerdos sobre alimentos y bebidas, permisos de emisión de gases contaminantes y electricidad, cuyos detalles aún se están negociando.

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El proyecto de ley anunciado el martes debe “garantizar que los acuerdos con la UE puedan aplicarse ahora y en el futuro”.

El Parlamento británico deberá dar su visto bueno antes de cualquier aplicación de una ley europea en Gran Bretaña, así como a cualquier nuevo tratado que pueda celebrarse en el marco de esta legislación.

Starmer también ha anunciado medidas más estrictas contra la inmigración para hacer frente al auge de la extrema derecha y medidas para la recuperación económica, que es el mayor problema del país ahora mismo.

El primer ministro había prometido un cambio radical tras la derrota en las elecciones locales y galesas de la semana pasada que provocaron la rebelión interna de las últimas 48 horas. La duda es si estas medidas son lo suficientemente radicales como para poder ganar las elecciones generales de 2029.

Y si permitirán a Starmer recuperar el control de su partido. Hay 92 los parlamentarios laboristas que piden su dimisión. Ya pueden convocar unas primarias, pero para hacerlo deben proponer un candidato de consenso y no lo tienen. Uno de los candidatos es Wes Streeting, el ministro de Sanidad, quien se ha reunido esta mañana con el primer ministro, sin que trascendiera por ahora el contenido de la reunión.

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