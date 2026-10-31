Los delegados celebraron entre vítores la aprobación de los textos, tras prolongarse las negociaciones más allá del plazo previsto y después de dos semanas de tensas conversaciones en la conferencia COP17, celebrada en Ereván, la capital armenia.

"Y eso es todo. Perfecto", dijo el presidente de la COP17, Hambardzum Matevosyan, mientras hacía sonar el mazo sobre los documentos, cuyas versiones finales no estaban disponibles de inmediato.

El mundo adoptó en 2022 un pacto histórico que fija ambiciosos objetivos para frenar la pérdida de biodiversidad antes de 2030. Pero, antes de la cumbre, la ONU advirtió de que los países no lograrían alcanzar las metas a menos que rectificaran urgentemente el rumbo.

La mayoría de los objetivos van camino de incumplirse, incluidos los compromisos de proteger el 30% de la superficie terrestre y de los océanos del planeta, combatir la contaminación y proporcionar a los países más pobres una financiación más amplia para la conservación. Un borrador de texto de la COP17 publicado anteriormente instaba a los países a "acelerar" los esfuerzos para mantener vivo el pacto y subrayaba que se necesitaba "más acción" para abordar las causas profundas de la pérdida de naturaleza.

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El documento ponía de relieve las discrepancias que lastraron las conversaciones y proponía varias opciones para alcanzar el objetivo de 2030. Durante las negociaciones, los países se enzarzaron en discusiones sobre la reforma de las subvenciones y otros incentivos que fomentan actividades perjudiciales para la naturaleza, como la producción de combustibles fósiles, la agricultura intensiva y la sobrepesca.

Otra disputa giró en torno a la búsqueda de nuevas fuentes de financiación para costear los esfuerzos de conservación en todo el planeta, un tema espinoso en un contexto de presupuestos públicos tensionados por la crisis energética y los conflictos en Ucrania y Oriente Medio. Para restaurar ecosistemas degradados, salvar especies en peligro y conservar bosques, humedales y otros hábitats naturales esenciales, el mundo necesita unos 700.000 millones de dólares adicionales al año.

– "Oportunidades perdidas" –

La Unión Europea encabezó los esfuerzos para que grandes economías emergentes, como China, contribuyeran a financiar la conservación mundial, un asunto polémico en la COP17. "Los avances que no logramos obtener aquí son otras tantas oportunidades perdidas para acelerar nuestra respuesta a la pérdida de biodiversidad", escribió la ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut, en un comunicado enviado a la AFP.

Los esfuerzos por financiar el llamado Fondo Cali -un mecanismo para que las empresas que usan datos genéticos de plantas y otros organismos para desarrollar medicamentos o cosméticos compartan ganancias con los países de donde provienen esos recursos- también han resultado complicados.

El fondo se fijó el objetivo de recaudar mil millones de dólares al año para la conservación en países en desarrollo cuando se puso en marcha a principios de 2025. Hasta ahora solo ha conseguido recaudar unos 10.000 dólares. Esta COP17 también ha estado marcada por fuertes tensiones en torno a las bases científicas que orientan la política mundial de protección de la naturaleza, ya que varios países han sido acusados de intentar debilitarlas.

Esto ocurre poco después de los intentos de países dependientes de los combustibles fósiles de retrasar la publicación de los informes del IPCC, el panel de expertos de la ONU sobre el cambio climático. Unos 70 ministros se sumaron esta semana a las negociaciones en un intento de impulsar el proceso, mientras que líderes indígenas y activistas de la sociedad civil instaron a los países a actuar con mayor urgencia.

Ecuador fue elegido para presidir la próxima COP18 sobre biodiversidad, que se celebrará en 2028.

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