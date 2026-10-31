Una carta de postulación fechada el viernes y firmada por el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, fue enviada a los presidentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, señaló ese medio citando fuentes de la cancillería.

Al ser contactada por la AFP, la portavoz del presidente de la Asamblea General no pudo confirmar esta información. Por su parte, la misión turca ante las Naciones Unidas no respondió a las solicitudes de información.

El anuncio se produce tras un estancamiento en el proceso de selección, ya que la última votación indicativa realizada el viernes en el seno de Naciones Unidas arrojó un resultado poco concluyente.

Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica, volvió a quedar en primer lugar, por delante del argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, y de Carolyn Rodrigues-Birkett, exministra de Relaciones Exteriores de Guyana.

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Durante esta votación a puerta cerrada, los 15 miembros del Consejo de Seguridad asignan de forma anónima a cada aspirante una calificación de "apoyo", "no apoyo" o "sin opinión". A diferencia de la ronda anterior, los votos de los cinco miembros permanentes -Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y China- no se distinguieron mediante boletas de diferentes colores.

Sin embargo, ninguno de los siete candidatos en liza logró evitar un voto negativo de alguno de estos países con derecho de veto. Una vez que un aspirante supere todos los obstáculos, su nombre se remitirá a la Asamblea General para su confirmación.

El secretario general saliente, el portugués António Guterres, termina su segundo mandato de cinco años el 31 de diciembre.

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