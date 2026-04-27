Por Julien Chavanne

Se espera que el rey Carlos III llegue a Washington en las próximas horas para iniciar una visita oficial de tres días a Estados Unidos.

Este viaje se inscribe en el marco de las celebraciones del 250.º aniversario de la independencia estadounidense, un acontecimiento trascendental en la historia de las relaciones entre el Reino Unido y Estados Unidos.

Entre los momentos más destacados del programa se encuentran: un discurso ante el Congreso estadounidense, un hecho poco común para un monarca británico —es solo la segunda vez que ocurre en la historia moderna—, una cena de Estado en la Casa Blanca, en presencia del presidente Donald Trump, y paradas previstas posteriormente en Nueva York y luego en Virginia.

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La “relación especial” entre Londres y Washington se ve debilitada

Si esta visita atrae tanta atención, es sobre todo porque se produce en un clima diplomático tenso. La famosa “relación especial” entre ambos países parece hoy debilitada.

El presidente estadounidense Donald Trump mantiene relaciones difíciles con el primer ministro británico Keir Starmer. Según varias declaraciones públicas, al presidente estadounidense no le habría gustado la falta de apoyo del Reino Unido en su enfrentamiento con Irán. Incluso calificó a Keir Starmer de “Winston Churchill de pacotilla”, una expresión que provocó una fuerte reacción en el Reino Unido.

La cuestión central de esta visita es ahora de carácter diplomático: ¿puede el prestigio de la monarquía británica mejorar las relaciones entre ambos países? El presidente Donald Trump ha mostrado en numerosas ocasiones su gusto por el esplendor real. Durante una visita anterior al castillo de Windsor, elogió el boato y la tradición de la monarquía británica.

Para el especialista en derecho de las instituciones británicas y director del Observatorio del Brexit, Aurélien Antoine, esta visita responde ante todo a una estrategia de influencia simbólica: “Habrá señales, como suele ocurrir con la monarquía británica, se intenta influir. Se trata de una especie de ‘soft power’ diplomático que se ejerce, pero que no podría hacer ceder a Donald Trump”. En otras palabras, la monarquía puede contribuir a calmar el ambiente, pero no puede resolver por sí sola profundas divergencias políticas.

Una visita a la sombra del caso Epstein

El viaje real también se produce en un contexto delicado relacionado con el caso de Jeffrey Epstein. El hermano del rey, Andrew Mountbatten-Windsor, sigue vinculado a este escándalo y aún es objeto de investigaciones relacionadas con la presunta transmisión de documentos confidenciales.

Otra fuente de incertidumbre: el estilo impredecible del presidente Donald Trump, conocido por sus declaraciones espontáneas en las conferencias de prensa. Estas intervenciones podrían exponer al rey a temas diplomáticamente delicados.

La visita no cuenta con el apoyo unánime en el Reino Unido. Varios líderes políticos han pedido que se cancele, entre ellos Ed Davey, líder de los liberales demócratas. “Nuestro primer ministro no puede enviar a nuestro rey a reunirse con un hombre que trata a nuestro país como un jefe mafioso que extorsiona todo a su paso”, declaró ante el primer ministro británico en el Parlamento. Según una encuesta reciente, casi uno de cada dos británicos se opondría a esta visita.

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A pesar de las tensiones, algunos expertos piden que se relativice la situación. Para Aurélien Antoine, sería exagerado hablar de una ruptura definitiva entre los dos países: “Pasar página es quizás una expresión un poco fuerte. Esta visita no va a cambiar las cosas de manera fundamental, pero el carácter errático de Donald Trump puede llevar a pensar que este tipo de visita podría ganarse temporalmente el favor de Estados Unidos hacia el Reino Unido. Pero nada es seguro”.

Por su parte, el presidente estadounidense se mostró conciliador en una entrevista concedida a la BBC. Calificó a Carlos III de “hombre fantástico” y aseguró que podría contribuir “sin duda” a reparar la “relación especial” entre ambos países.

Queda por ver si este viaje real bastará para acercar de manera duradera a Washington y Londres, o si solo se tratará de un momento de distensión diplomática en una relación que se ha vuelto más incierta que nunca.

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