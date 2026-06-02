Con informaciones de France 24

Se acerca el 11 de junio, día en que la 23° edición del Mundial de fútbol se estrenará por fin, y por primera vez con 48 equipos seleccionados. En esta ocasión, recorremos la historia del torneo con un enfoque a sus récords.

Los récords colectivos

Brasil por sí solo tiene varios récords: es la única nación que ha participado en todas las ediciones del Mundial, con 22 fases finales entre 1930 y 2022. Por lo tanto, es bastante lógico que la Seleção sea el equipo que ha disputado más partidos del torneo: 114, incluyendo 76 victorias, un récord dentro del récord.

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El prestigioso trofeo internacional ha pasado por muchas manos, pero es Brasil el equipo que lo ha levantado más veces, es decir cinco: en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002. Alemania (1954, 1974, 1990 y 2014) e Italia (1934, 1938, 1982 y 2006) lo siguen. En cuanto a goles, Brasil también lidera, con un récord de 237 goles en total, ligeramente por delante de Alemania (232). Muy por detrás están Argentina (152), Francia (136) e Italia (128).

El capitán de la selección brasileña, Cafú, alza la Copa al término del Mundial 2002 tras la final Brasil-Alemania, celebrada el 30 de junio de 2002 en Yokohama, Japón. Brasil ganó el partido por 2-0.

Seis naciones han ganado el Mundial como anfitriones: Uruguay en 1930, Italia en 1934, Inglaterra en 1966, Alemania (entonces Alemania Occidental) en 1974, Argentina en 1978 y Francia en 1998. Una hazaña que no se puede repetir este año, dado que tres países – Estados Unidos, Canadá y México – acogen la competición.

Unos 172 goles —incluidos seis en la final— fueron marcados en el Mundial 2022 en Catar, convirtiendo esta última edición en la con más goles en la historia de la competición, superando en un gol a las ediciones de 1998 y 2014.

Por último, la reciente revisión del formato del Mundial ha establecido un récord incluso antes del inicio del Mundial 2026: unas 48 naciones participarán en esta edición, con un total de 104 partidos organizados. Un número sin precedentes de partidos y países implicados, lejos de los 13 equipos y 18 partidos del Mundial que tuvo lugar en 1930.

Los récords individuales

Algunos grandes nombres del fútbol mundial han escrito sus apellidos con tinta imborrable en los anales del torneo. Entre ellos, un tal Miroslav Klose, que es el máximo goleador de la competición con 16 goles en cuatro ediciones. El delantero alemán es también el jugador con más victorias en el Mundial (17). Dos récords que Lionel Messi podría batir en las próximas semanas, con 13 goles y 16 victorias a su nombre.

Otro récord que será superado fácilmente: los 13 goles marcados por Just Fontaine en una sola edición, en 1958. Con una media de más de dos goles por partido, el internacional francés ha dejado una impresión duradera en la historia del Mundial, y sigue siendo hasta hoy el máximo goleador francés de la competición, aunque Kylian Mbappé y sus nueve goles se acercan cada vez más.

El futbolista francés Just Fontaine es festejado por sus compañeros tras la victoria de Francia contra Alemania Occidental en el marco del Mundial, el 28 de junio de 1958 en Gotemburgo.

Otra gran leyenda, Pelé ha dejado su huella en la competición internacional: el hombre con más de 1.000 goles en su carrera es el jugador más joven en haber marcado un gol en un Mundial, con 17 años y 239 días, en 1958. El delantero brasileño también fue campeón mundial en tres ocasiones: 1958, 1962 y 1970, un récord.

Además, seis jugadores ostentan el récord de más participaciones en un Mundial, es decir cinco ediciones: Antonio Carbajal, Andrés Guardado, Rafa Márquez, Lothar Matthäus, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Pero solo podrían quedar dos este verano, siempre que "la Pulga" y "CR7″ participen en un partido en el Mundial 2026.

Los récords originales

Algunos encuentros son especiales por su carácter extraordinario. El partido Austria-Suiza de 1954 fue de este calibre: victoria para los austríacos 7-5, el resultado más prolífico en un partido de Mundial. Otros partidos también han destacado con nada menos que nueve goles de diferencia en el marcador: Hungría-Corea del Sur (9-0) en 1954, Yugoslavia-Zaire (9-0) en 1974 y Hungría-El Salvador (10-1) en 1982.

Otras reuniones también fueron prolíficas… en tarjetas distribuidas por el árbitro. El hombre de negro Valentin Ivanov y los aficionados al fútbol probablemente no hayan olvidado el partido Portugal-Holanda en 2006. No menos de 20 tarjetas – 16 amarillas y cuatro rojas – se entregaron en lo que sin duda fue el partido más caótico en la historia del Mundial.

La cantante colombiana Shakira actúa durante la ceremonia de clausura previa a la final del Mundial 2010 entre Países Bajos y España, el 11 de julio de 2010, en el estadio Soccer City de Soweto, Sudáfrica.

Pero el Mundial también es fiesta en los estadios, y Shakira es la gran ganadora de los sonidos oficiales más escuchados del Mundial: su canción "Waka Waka" para el Mundial 2010 fue la más escuchada, con más de 4.500 millones de visualizaciones en YouTube. La cantante colombiana podría batir su propio récord en el Mundial 2026, donde vuelve a ser la intérprete del himno oficial.

Por fin, se encuentra el último récord… del lado de los suplentes. Y es el brasileño Denilson quien ostenta el récord de 11 partidos en el banquillo. ¿Ha dicho imbatible? Quizá Marcus Rashford podría desafiar ese récord, ya que el internacional inglés ha sido suplente en nueve ocasiones, incluyendo cuatro veces en los últimos seis partidos internacionales.

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