Desde octubre, varios altos cargos del sistema judicial han sido detenidos por supuestos vínculos con el narco.

Entre ellos figura el ex fiscal general Roger Mariaca, arrestado días después de que Estados Unidos cancelara su visa y la de varios funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador.

"He salido del país, estoy con toda mi familia en el exilio", anunció por la mañana en la red social X Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, la máxima instancia de justicia ordinaria. También denunció "intentos de persecución y amedrentamiento" por parte del gobierno.

"Sé que van a sembrar pruebas para desacreditarme", agregó.

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Por la tarde, el fiscal general interino José Armando Urioste, designado por el Congreso tras la detención de Mariaca, dijo a los medios que su entidad emitió en la víspera una orden de captura por "tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa".

Aunque no detalló la participación de Saucedo en esos delitos, según Urioste las investigaciones "van a continuar su curso" y por ahora se llevan de manera reservada porque cuenta con la colaboración de "testigos protegidos".

Las autoridades desconocen el paradero de Romer Saucedo, de 38 años.

El fiscal interino agregó que su oficina solicitará una notificación roja a Interpol para su búsqueda internacional. "Tenemos que habilitar nosotros estas alarmas internacionales para evitar que salga o entre de Bolivia", afirmó.

"Cómplices"

Saucedo "se va del país porque hay una serie de acusaciones o investigaciones sobre nuestro modelo de sistema judicial", dijo el miércoles el presidente centroderechista Rodrigo Paz durante un encuentro empresarial en España previo a la Cumbre Iberoamericana.

El viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado, sostuvo que la fuga e Saucedo tiene relación con el caso del detenido Roger Mariaca. "Muchos de los cómplices de Mariaca y de la delincuencia están escapando", dijo a la prensa local.

El exfiscal Mariaca es señalado por el gobierno de Estados Unidos de recibir sobornos "para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia".

La tarde del miércoles, los jueces del Tribunal Supremo de Bolivia designaron a la decana de la corte, Rosmery Ruiz, como presidenta transitoria ante la "ausencia temporal" de Saucedo, según informó la misma magistrada.

Si Saucedo no se presenta ante el tribunal en los próximos seis días, podría perder su cargo.

En Bolivia, las altas autoridades judiciales son elegidas por voto popular.

Saucedo ganó por Santa Cruz con más de 700.000 votos en una elección a finales de 2024. Un mes después fue seleccionado por sus pares para presidir el tribunal.

El gobierno de Paz, próximo a cumplir su primer año en el poder, busca una mayor cercanía con Washington.

En marzo se sumó al Escudo de las Américas, una alianza regional para combatir al crimen organizado transnacional liderada por la administración de Donald Trump.

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