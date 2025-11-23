A continuación la transcripción de una parte de la entrevista realizada en el estadio Parque de los Príncipes de París, el jueves 20 de noviembre. Escúchela completa.

RFI. José Barcala, manager del equipo Bayern München femenino. Felicitaciones por el triunfo 3-1 frente al París Saint-Germain. Esta noche su equipo llega a la 4.ª plaza en la clasificación de la Champions. Quedan dos partidos para sellar ese pase al que solo acceden los 12 mejores equipos. Cómo va a prepararlos?

Juegan el 10 de noviembre contra el Atlético de Madrid y el 17 de diciembre en Vålerenga, en Oslo.

José Barcala. Importante dosificar bien la plantilla. Tenemos una plantilla de mucho talento que tenemos que dosificar y tenemos que darle entrada ahora a otras futbolistas que asuman su responsabilidad y luego, cuando lleguen los siguientes partidos de Champions ya pensaremos en ellos. Pero como siempre, con mucho respeto por los rivales, utilizándolos en detalle y partido a partido.

Estos nueve puntos de 12 posibles nos dejan muy tranquilos. Teniendo en cuenta cómo fue nuestro inicio en esta competición en Barcelona (7-1 el 7 de octubre en el estadio Johan Cruyff Arena), creo que hemos salido muy reforzados de esa primera derrota dura, pero que hemos hecho un buen análisis y nos ha hecho madurar como equipo y los nueve puntos que tenemos nos dan tranquilidad. Pero como he dicho antes, partido a partido.

Cómo ha impregnado su trabajo desde que llegó a dirigir este equipo alemán este Cuál ha sido su visión de juego que ha llevado a que el equipo juegue bien en los dos tableros?

El equipo ya tenía una base táctica, un fundamento táctico muy desarrollado de Alex Strauss (noruego), entrenador previo. Mantenemos muchos de los patrones del pasado del equipo y estamos incorporando una marcha más en la agresividad del equipo, en la presión y ser un equipo más impredecible que pueda ser dominador, pero al mismo tiempo un equipo vertical y de velocidad, que sepa jugar diferentes registros y diferentes partidos. Y eso es lo que estamos trabajando. El equipo se está adaptando muy bien, es un equipo con un conocimiento táctico muy elevado, muy desarrollado. Tienen un gran deseo, un hambre por aprender y para mí es un placer, pero también tengo que resaltar el trabajo. Tengo un staff maravilloso detrás que hace un trabajo fantástico.

Habría posibilidad de ver alguna jugadora latinoamericana en algún momento?

Sí, porque no hay muchísimo talento en Latinoamérica y obviamente nosotros como club siempre tenemos un ojo donde está el talento y en Sudamérica hay muchísimo talento y si en el futuro hay alguna oportunidad, posiblemente nosotros también estaremos ahí.

