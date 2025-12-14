Timothy Brant-Coles, un turista británico que presenció el tiroteo, dijo a la AFP que vio «dos tiradores vestidos de negro y armados con rifles semiautomáticos» en esta playa, la más famosa de Australia, que durante el fin de semana se llena de turistas, nadadores y surfistas.

Once personas murieron en el tiroteo, según los últimos informes de la policía. Según numerosos medios de comunicación, uno de los dos tiradores se encuentra entre los fallecidos. El segundo agresor fue detenido y se encuentra en estado crítico, según informó la policía a la BBC. El ataque causó además 12 heridos, entre ellos dos policías.

«Las escenas en Bondi son impactantes y estremecedoras», escribió el primer ministro australiano, Anthony Albanese, en un comunicado publicado en las redes sociales. «Mis pensamientos están con todas las personas afectadas», añadió.

La policía pide evitar la zona

Las autoridades afirman que ya no hay ninguna amenaza activa, pero han instado a la población a evitar la zona, según la cadena australiana ABC. La policía había anunciado inicialmente un «incidente en curso» en la playa y ordenado al público que evitara la zona y «se pusiera a salvo».

En las últimas informaciones, se declara que un policía encontró un "artefacto explosivo" en un coche vinculado a los atacantes.

Según la BBC, en la playa de Bondi se celebraba un evento que marcaba el primer día de la festividad judía de Hannukah. Un cartel del evento, titulado «Chanuka by the Sea 2025», indicaba que iba a tener lugar cerca del parque infantil de la playa a partir de las 17:00 AEDT (6:00 GMT) del domingo, organizado por el centro judío Chabad de Bondi.

Sin embargo, la policía declaró que, en ese momento, no era posible determinar si el incidente estaba relacionado con la festividad de Hanukkah que se celebraba en la playa.

A pesar de la declaración de la policía, el presidente israelí, Isaac Herzog, condenó un «cruel ataque contra los judíos» y pidió a Australia que luchara más contra el antisemitismo. «En este mismo momento, nuestros hermanos y hermanas de Sidney, Australia, han sido atacados por terroristas despreciables en un ataque muy cruel contra judíos que habían acudido a Bondi Beach para encender la primera vela de Hanukkah», declaró en un discurso pronunciado durante un acto en Jerusalén.

El líder de la asociación judía de Australia se expresó en el mismo sentido, calificando la tragedia de «totalmente previsible».

