Bielorrusia liberó el sábado 13 de diciembre a 123 presos, según informó la agencia de noticias estatal Belta. Entre ellos se encuentran el activista Ales Bialiatski, co-ganador del Premio Nobel de la Paz 2022, y la figura de la oposición Maria Kolesnikova, según ha anunciado la ONG de defensa de los derechos humanos Viasna. Estas liberaciones se producen tras las conversaciones entre Minsk y Washington.

El anuncio llegó poco después de que un emisario estadounidense de visita en Minsk afirmara que Washington había levantado las sanciones contra el potasio bielorruso.

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, "decidió indultar a 123 ciudadanos de varios países", declaró por su parte en Telegram la cuenta Poul Pervogo, afiliada a la presidencia bielorrusa, sin facilitar los nombres de las personas liberadas.

Maria Kolesnikova estaba encarcelada desde septiembre de 2020 tras resistirse de forma espectacular a un intento de expulsarla de su propio país. En 2021 fue condenada a 11 años de prisión, pasando más de cuatro años en la cárcel, de los cuales un año y medio en aislamiento, sin comunicación con el mundo exterior. La co-ganadora del Premio Sájarov es una de las figuras del movimiento de protesta de 2020 contra el presidente Alexander Lukashenko.

La liberación se produce al día siguiente de la visita a Bielorrusia de un emisario de Donald Trump, que anunció el levantamiento de las sanciones estadounidenses contra el potasio producido por este país de Europa del Este, aliado cercano de Rusia. «Siguiendo las instrucciones del presidente Trump, Estados Unidos levantará las sanciones sobre el potasio», declaró John Coale en una rueda de prensa desde Minsk en un video publicado en Telegram por la cuenta Poul Pervogo, afiliada a la presidencia bielorrusa.

Bielorrusia es un importante productor de potasio, utilizado principalmente en la fabricación de fertilizantes. Sin embargo, este sector y otros de la economía del país están sujetos a fuertes sanciones estadounidenses y europeas debido a la represión de la oposición en Bielorrusia y al apoyo de Minsk a la invasión rusa de Ucrania iniciada en 2022.

En los últimos meses, Donald Trump ha animado a Bielorrusia a liberar a los cientos de presos políticos que hay en el país, y el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, en el poder desde hace más de 30 años, ha indultado a decenas de personas.

A cambio, Washington ya había levantado parcialmente las sanciones contra la aerolínea bielorrusa Belavia, permitiéndole mantener y comprar piezas para su flota, que incluye aviones Boeing.

