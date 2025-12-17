Por Léo Roussel

RFI: Según los primeros datos de la investigación sobre el atentado terrorista que causó 15 muertos en Sídney el domingo 14 de diciembre, los tiradores habrían estado 3motivados por la ideología del Estado Islámico3. ¿Esperaban las autoridades y los servicios de inteligencia que se produjera un atentado de este tipo en territorio australiano?

Josh Roose: La comunidad judía australiana lleva varios años señalando y denunciando esta amenaza y la ha puesto en conocimiento del Gobierno. Creo que este último no la ha tomado con la seriedad necesaria. Hubo muchas palabras vacías, medidas simbólicas, pero nada que garantizara recursos suficientes para la seguridad o para abordar las corrientes antisemitas subyacentes que realmente han creado un entorno permisivo.

¿Se consideraba la amenaza del islamismo radical como una de las principales amenazas terroristas en el país?

Australia siempre se ha enfrentado a importantes amenazas terroristas procedentes del terrorismo yihadista salafista. Ya se trate de células individuales o, en la década de 2010, de células vinculadas al Estado Islámico. Varios jóvenes se unieron al Estado Islámico para luchar a su lado y también intentaron llevar a cabo atentados en su nombre. Esta tendencia continuó hasta la derrota militar del Estado Islámico.

La amenaza siempre ha estado presente, pero recientemente también hemos asistido a la aparición de una amenaza especialmente importante procedente de la extrema derecha y los neonazis. También hemos visto aparecer muchas otras formas inesperadas de extremismo, procedentes, por ejemplo, de movimientos como los ciudadanos soberanos, y de individuos radicalizados por toda una serie de influencias ideológicas diferentes, en particular jóvenes que buscan llevar a cabo ataques por su cuenta.

¿Podría esta creciente amenaza de la extrema derecha haber eclipsado en cierta medida la del terrorismo islamista?

Evolucionaba rápidamente y representaba una amenaza importante, como en el caso de Brenton Tarrant (el autor australiano de los atentados de extrema derecha en las mezquitas de Christchurch, Nueva Zelanda, en 2019, nota del editor). De hecho, Australia nunca ha tomado realmente conciencia de que fue un australiano quien perpetró uno de los peores atentados terroristas de la historia moderna.

Pero también hemos tenido amenazas procedentes del extremismo islamista. El director general de la ASIO (los servicios de inteligencia australianos) ha señalado en los últimos años que estas amenazas proceden de personas cada vez más jóvenes. Por ejemplo, hemos tenido un ataque contra un obispo, perpetrado por un joven musulmán de 16 años en el oeste de Sídney. El extremismo islamista ha seguido estando en el punto de mira de la ASIO y nunca ha desaparecido.

El domingo se encontraron banderas del Estado Islámico en el vehículo de los autores del tiroteo. Sin embargo, ni el Estado Islámico ni ninguna otra organización han reivindicado el atentado. ¿Qué hay que entender?

Es un punto muy importante. El Estado Islámico no ha reivindicado oficialmente este atentado, como suele hacer y como ha hecho en el pasado. El Estado Islámico también incita a la gente a tomar las armas sin tener necesariamente una relación directa con ellos. Los autores de los atentados están vinculados a este movimiento más amplio por la inspiración ideológica y esperan que sus acciones violentas sean valoradas e inspiren a otras personas, aunque no tengan una relación inmediata con ellos.

¿Cuál es la historia del terrorismo islamista en Australia?

Alcanzó su apogeo entre 2014 y 2016, cuando el Estado Islámico llegó al poder en Irak y Siria y declaró el califato. Cientos de jóvenes abandonaron Australia para luchar y unirse al grupo. Eso nos remonta diez años atrás, pero ha habido atentados perpetrados en Australia, o proyectos de atentados frustrados, en los que los autores habían jurado lealtad y, en algunos casos, sin tener ninguna relación con el grupo oficial. Pero así es como funciona el terrorismo contemporáneo.

Los dos terroristas de Bondi habían viajado recientemente a Filipinas, a la isla de Mindanao, donde aún permanecen grupos de combatientes que han jurado lealtad al Estado Islámico. ¿Podrían haber recibido entrenamiento allí?

Esto implica, y es demasiado pronto para afirmarlo sin pruebas, que podrían haber tenido contactos con el Estado Islámico. No sabemos qué ocurrió cuando llegaron allí. Una hipótesis razonable sería que tuvieran algún tipo de vínculo antes de viajar allí y que luego recibieran una formación de aproximadamente un mes sobre tácticas básicas, manejo de armas y fabricación de bombas, antes de regresar a Australia para llevar a cabo el atentado.

