Con Frédérique Misslin, corresponsal de RFI en Jerusalén

En el pueblo de Meitar, su rostro está omnipresente, incluso en la fachada de la casa familiar, donde se puede leer: 3Ran, héroe de Israel, te esperamos en casa”. Su madre, Talik Gvili, dice estar “muy orgullosa de ser la madre de Ran Gvili, el último rehén en Gaza”.

Ran Gvili tenía 24 años cuando fue secuestrado por Hamás el 7 de octubre de 2023. Policía israelí y apasionado de las motos, estaba de baja por una lesión en el hombro el día de la masacre. A pesar de ello, se unió a los combates para defender los kibutz, esas aldeas agrícolas israelíes situadas en los límites de la Franja de Gaza.

Dos años de espera

Talik recuerda la última conversación de su hijo con su hermano Omri. Ran le explica que ha sido “herido en la pierna y en el brazo, pero que está bien”, y le pide sobre todo que “no [diga nada] a los padres”. Luego cuelga. Cinco minutos más tarde, Omri vuelve a llamar. Esta vez, Ran solo susurra: “Me están atacando…”. Esa fue su última llamada.

A finales de enero de 2024, las autoridades israelíes anunciaron oficialmente a la familia que el joven policía no había sobrevivido a sus heridas. Sin embargo, la familia Gvili lleva más de dos años esperando. Cada vez que regresan los restos mortales es una tortura: “Es aterrador, lleno de esperanza y es como un desastre. Te sientes impotente y tu corazón late rápido y fuerte. Hasta que te dicen: son huesos de perro o de vaca. Entendimos que había un 0,001 % de posibilidades de que hubiera recibido tratamiento y estuviera vivo. Tenemos esperanza, una esperanza muy pequeña, pero en realidad para nosotros es enorme”, describe.

Las autoridades israelíes se lo han prometido a Talik: no habrá una segunda fase del plan de paz en Gaza sin el regreso del último rehén. A sus ojos, “todo Oriente Próximo, Gaza, todo recae sobre los hombros de Ran”. Su hijo se ha convertido, dice, en “un punto estratégico”, “la promesa de poder empezar algo nuevo”.

