Con Grégory Plesse, corresponsal de RFI en Sídney, y agencias

El domingo por la noche, Sajid y Naveed Akram, padre e hijo, abrieron fuego al menos 40 veces, durante unos 10 minutos, contra la multitud reunida en la playa de Bondi para la festividad judía de Janucá.

Aunque las autoridades describieron rápidamente el ataque como antisemita, aún no habían especificado los motivos de los atacantes. El martes, Anthony Albanese dio las primeras indicaciones de que ambos hombres se habían radicalizado antes del ataque. "Parece que estaba motivado por la ideología del Estado Islámico (EI)", dijo el jefe de Gobierno al canal nacional ABC.

Investigación sobre un viaje a Filipinas

El vehículo encontrado cerca de Bondi Beach, registrado a nombre del hijo, contenía "dos banderas del Estado Islámico hechas a mano" y artefactos explosivos improvisados, dijo el martes el jefe de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon.

Los investigadores también están interesados en un viaje a Mindanao, en Filipinas, realizado por el padre, asesinado a tiros por la policía, y el hijo, ahora en coma, un mes antes de los hechos. "Las razones por las que fueron a Filipinas, el propósito del viaje y los lugares que visitaron están actualmente bajo investigación", dijo Lanyon.

El sur del archipiélago alberga focos extremistas vinculados a ataques yihadistas. Según se informa, el padre fue allí con pasaporte indio y su hijo con uno australiano, antes de recibir formación de estilo militar, según informó una fuente antiterrorista a ABC.

Relaciones sospechosas

Las autoridades australianas también están siendo cada vez más cuestionadas sobre su capacidad para prevenir el ataque. Según Anthony Albanese, Naveed Akram había sido revisado por los servicios de inteligencia en 2019, sin considerarlo una amenaza inmediata en ese momento.

"Llamó la atención por sus relaciones con otras personas", dijo el primer ministro, añadiendo que dos de sus contactos habían sido acusados y encarcelados. Se dice que estuvo en contacto con un predicador yihadista durante mucho tiempo, así como con un hombre, ya encarcelado, que reclutó a jóvenes en Australia para unirse al Estado Islámico.

El día del ataque, el joven le había dicho a su madre que iba a pescar. Las autoridades creen que en realidad se refugió con su padre en un apartamento alquilado para preparar el ataque. Armados con rifles, los dos hombres dispararon durante 10 minutos antes de que la policía matara a tiros a Sajid Akram, de 50 años. Gravemente herido, Naveed Akram fue arrestado y se encuentra en coma, bajo vigilancia policial.

