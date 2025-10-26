Las autoridades francesas detuvieron a dos hombres sospechosos de haber participado en el espectacular robo de joyas en el Museo del Louvre, hace una semana.

Los investigadores creen que los hombres detenidos el domingo formaron parte del comando de cuatro individuos que robó ocho valiosas joyas de la corona de Francia en el Museo del Louvre, estimadas en unos 88 millones de euros.

Según indicó la fiscal de París, Laure Beccuau, las detenciones se realizaron el sábado por la noche en la región capital.

Uno de los hombres arrestados estaba a punto de salir del país" desde el aeropuerto internacional París Charles de Gaulle, cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Argelia. El segundo fue detenido poco después en la región parisina, según el diario Le Parisien.

Ambos fueron puestos bajo custodia policial por robo en banda organizada y asociación criminal.

Beccuau lamentó que se haya hecho pública la noticia de las detenciones, advirtiendo que "solo puede entorpecer el trabajo de los 100 investigadores movilizados para recuperar las joyas robadas y encontrar a todos los implicados".

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, también pidió discreción, aunque felicitó a los investigadores "que trabajaron sin descanso".

Los cuatro ladrones entraron al museo utilizando un montacargas instalado en las afueras del museo, abrieron con una sierra discal las vitrinas blindadas donde se encontraban las joyas y luego huyeron en moto.

El botín incluyó una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia.

Evidencias dejadas en lugar

El robo generó debate en Francia sobre la seguridad de las instituciones culturales. La directora del Louvre admitió que los ladrones aprovecharon un punto ciego en el sistema de vigilancia de los muros exteriores del museo.

Sin embargo Beccuau señaló que cámaras de seguridad públicas y privadas permitieron a los investigadores seguir el rastro de los ladrones "en París y en regiones cercanas".

Los investigadores también hallaron muestras de ADN y huellas dactilares en el lugar del robo, gracias a objetos abandonados por los ladrones durante la fuga, como guantes, un chaleco reflectante, un soplete y herramientas eléctricas.

También dejaron caer una corona que perteneció a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, que resultó dañada y necesita ser restaurada.

Las demás piezas aún no han sido recuperadas y corren el riesgo de ser desmanteladas, fundiendo sus monturas de metales preciosos.

Con AFP

