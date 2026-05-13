La primera Marcha Federal Universitaria durante el gobierno de Milei fue en abril de 2024. Esta es la cuarta. Todas fueron multitudinarias, lo que da cuenta de la importancia que la sociedad argentina le asigna a las universidades públicas.

Rectores, federaciones y sindicatos universitarios publicaron una declaración en la que señalaron que “las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026”.

Desde sectores afines al Ejecutivo, dijeron que esta es una marcha opositora. Y el gobierno acusó a la Universidad de Buenos Aires, la más grande del país, de no dejarse auditar por un organismo del Ejecutivo, aunque sí lo hace un organismo autónomo, la Auditoría General de la Nación.

El lunes, por otro lado, el gobierno implementó recortes presupuestarios en diversas áreas, que abarcan desde salud hasta seguridad. También hubo recortes en los presupuestos para universidades nacionales.

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Javier Milei ha dicho que llegó al poder para destruir el Estado desde adentro.

Aquí en la marcha, los manifestantes creen que esa intención está clara en los recortes a las universidades públicas.

“Me parece que esto es un paso más en ese desarme de un conjunto de protecciones, de instituciones, que hacen a la democracia en la Argentina”, asegura Pedro Núñez, docente universitario.

Cerca de él, su colega Sheila Amado dijo que se trata de algo estructural.

“No es algo coyuntural, no es un número, un presupuesto. Es la extinción y el exterminio de lo que es el sistema científico-técnico y la docencia”.

Desde las Universidades fueron a la Justicia para hacer que el gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en 2025.

Hasta ahora la Justicia les dio la razón, pero el gobierno, que argumenta que la ley afecta la estabilidad económica del país, llevó el caso a la Corte Suprema, que ahora deberá decidir sobre este asunto.

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