“Declaro el 79º Festival de Cannes abierto!, lanzó en francés la veterana actriz Jane Fonda en el escenario, luego de pronunciar un discurso en favor del cine, junto a Gong Li.

Esas fueron las últimas palabras de la elegante gala de apertura del Festival de Cannes, en presencia de algunas grandes estrellas y artistas del cine. Entre los invitados de lujo, los miembros del jurado encargado de entregar la Palma de oro a la Mejor película, el próximo 23 de mayo. Este año el jurado está presidido por el director surcoreano Park Chan Wook, un cineasta adulado en todo el mundo, que ha estado varias veces en la competencia de Cannes. La llegada de la actriz Demi Moore, quien forma parte del jurado, también suscito gran revuelo en Cannes.

Uno de los momentos más destacados de la ceremonia inaugural fue la entrega de una Palma de oro de honor al cineasta neozelandés Peter Jackson, por el conjunto de su carrera. Peter Jackson recordado y respetado por llevar al cine la doble trilogía de “El señor de los Anillos” y “El Hobbit, algo que muchos antes de él pensaron era imposible. El actor estadounidense Elijah Wood en persona apareció de forma sorpresiva en el escenario para hacerle entrega de este reconocimiento.

Tras la ceremonia se proyectó fuera de la competencia la comedia romántica francesa « La Venus eléctrica » de Pierre Salvadori, una historia de amor y engaño ambientada en el París de principios del siglo XX.

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El certamen oficial comenzará el miércoles por la noche con la proyección de las dos primeras películas, de un total de 22 aspirantes a la prestigiosa Palma de oro.

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