La capital de Arabia Saudita, primer exportador mundial de petróleo y mayor economía de Oriente Medio, sufre desde hace más de una semana ataques diarios sin precedentes, en una escalada de la guerra entre los combatientes proiraníes y la coalición militar liderada por Riad, que apoya al gobierno yemenita.

Mientras que los ataques contra el aeropuerto de Riad dejaron el sábado 13 muertos y cientos de heridos, este miércoles nuevas y potentes explosiones sacudieron la capital del reino. La coalición afirmó haber interceptado un misil lanzado hacia Riad.

El Ministerio saudita de Energía indicó además que un edificio de Aramco en Dhahran, en el este de Arabia Saudita, fue alcanzado el martes por la noche por un ataque que provocó un incendio limitado, sin causar víctimas. Dhahran alberga la sede de Aramco, un amplio complejo compuesto por varios edificios y zonas residenciales.

Una torre de la sede de Aramco fue alcanzada durante la noche, declararon a la AFP dos empleados de la empresa bajo condición de anonimato. "Los tres últimos pisos fueron destruidos", afirmó uno de ellos.

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Una segunda fuente, conocedora del incidente, confirmó igualmente el ataque. Por el momento la prensa no ha tenido acceso al lugar y, por lo tanto, no se pudo verificar de manera independiente la magnitud de los daños.

Los hutíes afirmaron este miércoles haber atacado Aramco en Dhahran, así como el aeropuerto de Riad y una refinería de la capital, y prometieron continuar sus ataques contra las instalaciones petroleras y los aeropuertos sauditas.

Horas antes, se escucharon explosiones en el centro de Riad, donde algunos habitantes detuvieron sus vehículos al borde de la carretera y descendieron para observar el cielo, según un periodista de la AFP. La Defensa Civil saudita emitió alertas advirtiendo de un «peligro» en Riad y también en Al Kharj, una región al sureste de la capital saudita que alberga una base aérea. Las alertas fueron levantadas posteriormente.

Riad informó además de que cuatro personas, entre ellas dos mujeres y un niño, resultaron heridas por restos de misiles en la capital. En las últimas semanas, la mayoría de los ataques tenían como objetivo principalmente infraestructuras situadas en la periferia de Riad. Sin embargo, los bombardeos parecen acercarse ahora al centro de la ciudad, como muestran las estelas de misiles visibles en el cielo y las potentes detonaciones que los habitantes sienten cada vez con más frecuencia.

Preocupación del FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó este miércoles su preocupación por el hecho de que los ataques contra Arabia Saudita puedan tener repercusiones para la población «en todo el mundo», al encarecer aún más los precios de los hidrocarburos. Los ataques llevados a cabo por los hutíes contra la monarquía petrolera del Golfo no tienen precedentes desde la entrada en guerra de la coalición militar en Yemen en 2015.

En Yemen, pese a los bombardeos de la aviación saudita, las fuerzas gubernamentales siguen teniendo dificultades para recuperar los territorios conquistados por los combatientes proiraníes, que han reforzado especialmente su cerco sobre Taiz, la tercera ciudad del país.

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