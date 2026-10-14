En las dos últimas semanas, el ejército ruso ha reanudado sus bombardeos contra infraestructuras energéticas ucranianas, provocando importantes cortes de electricidad y avivando el temor a un nuevo invierno muy duro para la población. Los ataques masivos rusos dejaron sin electricidad a 600.000 personas en Ucrania.

Ya desde la noche del martes, una central eléctrica de Kiev fue alcanzada por un misil ruso sin que Ucrania recibiera una alerta previa de sus aliados occidentales sobre el ataque, indicó el presidente Volodímir Zelenski. "Ataque ruso con misil balístico contra Kiev. Una vez más, ningún aviso previo por parte de nuestros socios. El principal objetivo era una infraestructura energética, concretamente la central térmica número 4. Lamentablemente, fue alcanzada", lamentó en Facebook.

Sin alerta de la inteligencia occidental

Ucrania depende de la inteligencia militar occidental, y especialmente de la estadounidense, para detectar los ataques rusos y atacar a su vez determinados objetivos. El reciente recrudecimiento de las tensiones entre Volodímir Zelenski y su homólogo Donald Trump hace temer en Kiev una relajación de este apoyo crucial.

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"Nuestros sistemas detectaron estos misiles únicamente cuando ya estaban prácticamente acercándose a Kiev", prosiguió Volodímir Zelenski, calificando la central atacada de "instalación energética clave de Kiev". "No solo destruyen nuestras infraestructuras energéticas, sino que Ucrania ni siquiera recibe alertas previas sobre los lanzamientos de misiles balísticos", lamentó el dirigente ucraniano.

El funcionamiento de algunos terminales Starlink pareció haber sido restringido durante la noche, declaró Sergiy Beskrestnov, asesor tecnológico del presidente ucraniano. "Nuestras fuerzas de defensa no fueron informadas de esta restricción, lo que provocó la interrupción de varias misiones. Evidentemente, esta medida no puede ser una coincidencia y está relacionada con la situación política actual", añadió.

Durante la noche del lunes al martes, los habitantes de Kiev ya habían escuchado explosiones provocadas por ataques rusos y solo después se activó la alerta antiaérea, una situación que ya se había producido en el pasado, aunque hasta ahora era poco frecuente. Volodímir Zelenski ya había afirmado que Ucrania no recibió ninguna advertencia de los países occidentales durante ese ataque. Responsables ucranianos explicaron el martes esta situación por el uso, por parte del ejército ruso, de misiles difíciles de detectar o por posibles "problemas técnicos".

Nuevo repunte de tensión entre Trump y Zelenski

Para Volodímir Zelenski, los ataques rusos reflejan un "desprecio ostensible" de Moscú hacia Estados Unidos, que había hablado de un "alto el fuego energético". Donald Trump había asegurado haber obtenido un acuerdo de Moscú y Kiev para una tregua sobre los ataques contra infraestructuras energéticas, algo que ninguna de las dos capitales confirmó.

El jefe de Estado ucraniano denunció en X "una operación de ataques selectivos con misiles balísticos rusos dirigida específicamente contra infraestructuras energéticas, precisamente aquellas cubiertas por el alto el fuego anunciado por el presidente estadounidense". "Esta operación fue totalmente deliberada y resulta elocuente por su magnitud. Nunca antes Rusia había mostrado un desprecio tan ostensible hacia Estados Unidos", arremetió.

La situación se produce en un momento en que las relaciones entre Volodímir Zelenski y Donald Trump vuelven a deteriorarse. El presidente estadounidense ha reprochado en varias ocasiones a su homólogo ucraniano los ataques contra refinerías de petróleo rusas, que, según él, contribuyen al alza mundial de los precios de los combustibles. La semana pasada, Donald Trump sugirió que "ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente".

Por su parte, Rusia anunció haber derribado durante la noche 902 drones ucranianos. Según el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, "180 drones fueron destruidos cuando se aproximaban a Moscú". Los ataques alteraron gravemente el funcionamiento de los aeropuertos moscovitas. El aeropuerto de Vnúkovo permaneció cerrado durante más de ocho horas, según las autoridades aeroportuarias.

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