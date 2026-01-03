A pesar de las temperaturas negativas, alrededor de 1000 personas se congregaron en la emblemática plaza de la República de la capital francesa para rechazar la intervención militar estadounidense en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

"Estoy acá para denunciar un ataque ilegal, un secuestro, un crimen de guerra que llevó a cabo impunemente por Trump contra un estado soberano, Venezuela”, declaró Mathieu, un treintañero que ondeaba una bandera del partido de izquierda radical Francia Insumisa. Dicha organización había convocado al acto junto con otras organizaciones y colectivos de izquierda como el sindicato CGT, el partido comunista francés PCF y el partido NPA.

“Esto va a agravar el caos geopolítico y va a agravar la situación en Venezuela”, teme el activista”.

A esta protesta acudieron también varios latinoamericanos afincados en París, como Manuel Salamanca, de origen colombiano. “Estoy acá para rechazar el intervencionismo norteamericano de Trump”, comentó a RFI.

El motivo de la lucha contra el narcotráfico, esgrimido por la administración Trump para capturar a Nicolás Maduro, también suscita escepticismo entre los manifestantes que conversaron con RFI. “Sabemos muy bien que la cuestión del tráfico de droga es una manera para el gobierno de ultraderecha de Trump de intervenir en nuestro continente. Se busca un enemigo”, agregó Manuel Salamanca.

Y mientras algunos manifestantes expresaron abiertamente su apoyo a Nicolás Maduro, otros como Vincent, activista de la organización de izquieda Attac aclara que ha salido a las calles ante todo para apoyar al pueblo venezolano.

“La situación en Venezuela es muy difícil desde hace varios años y en parte se debe al gobierno de Maduro”, concedió. “Pero hoy hemos entrado en una nueva fase: un estado extranjero decide quien debe dirigir el país y lo hace de la manera la más violenta. Estados Unidos se adueña de Venezuela, de su petróleo y de sus instituciones. Yo no tengo ninguna simpatía para Maduro, pero hoy la urgencia es afirmar nuestra solidaridad contra el imperialismo", comentó.

Durante el evento, el líder de izquierda radical Jean-Luc Mélenchon, cuyo partido siempre ha sido cercano al chavismo, tomó la palabra para denunciar la agresividad estadounidense contra las Américas y Europa. "No hay buenas invasiones", insistió el candidato presidencial.

Sus palabras contrastan con las del presidente Emmanuel Macron quien reaccionó tardíamente en la red social X. "El pueblo venezolano" solo puede "alegrarse" del fin de la "dictadura Maduro", escribió el mandatario francés quien llamó a una transición pacífica liderada por el excandidato presidencial Edmundo Urrutia.

Los demás dirigentes políticos franceses, por su parte, denunciaron en su mayoría el ataque estadounidense calificándolo de violación al derecho internacional, pero aclarando que no apoyan a Nicolás Maduro. "Hay mil razones para condenar al régimen de Maduro: comunista, oligarca y autoritario", reaccionó la líder de extrema derecha Marine Le Pen ", pero la soberanía de los estados no se negocia", precisó. "Sin importar lo que pensemos de Maduro, este acto debe ser condenado" declaró por su parte el secretario general del Partido Socialista Olivier Faure.

Durante la protesta, tres manifestantes subieron a la estatua central de la plaza de la República de París e incendiaron una bandera estadounidense.

