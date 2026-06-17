RFI: El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar se mostró este martes "cautelosamente optimista" respecto a la seguridad regional tras el anuncio de un acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán. ¿Diría usted que ese sentimiento prevalece hoy en día en toda la región?

Akram Zaoui: Sí, sin duda. En primer lugar, porque ya hubo un acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en abril que no logró resolver cuestiones importantes para los países del Golfo: la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz y el fin de los ataques contra los países del Golfo. Los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Kuwait han sido blanco de ataques tanto iraníes como iraquíes. Por lo tanto, creo que esta cautela se debe simplemente a los acontecimientos muy recientes, a la escasa confianza que existe entre Estados Unidos e Irán, pero también a la falta de confianza de los países del Golfo tanto en Estados Unidos como en Irán.

De hecho, diría que los países del Golfo se ven obligados, por un lado, a adoptar un realismo muy marcado respecto a la nueva realidad de su entorno internacional de seguridad, tanto en cuanto a la actitud de los iraníes —donde hoy en día hay elementos más radicales en el poder— como a la de Estados Unidos, que se muestra menos predecible. Pero, al mismo tiempo, se ven obligados al optimismo porque deben esperar un rápido retorno a la normalidad que les permita salvar lo que queda de su imagen como destinos de negocios atractivos.

Catar ha actuado como mediador con Pakistán, pero más allá de ese papel, ¿se ha involucrado a los países del Golfo en las negociaciones y se les ha consultado?

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Ha habido comunicaciones regulares entre Donald Trump y los líderes de esos países. Pero diría que, en general, la comunicación se ha podido llevar a cabo sobre todo a través de Catar; Catar ha mantenido una comunicación bastante activa con sus vecinos, incluso con los Emiratos Árabes Unidos tras su salida de la OPEP. Además, ha habido visitas de funcionarios bastante importantes, en particular de los Emiratos, a Estados Unidos.

Entre los puntos que son importantes para los países del Golfo se encuentra la cuestión del poder desestabilizador de Irán a través del apoyo a varios grupos armados de la región (los hutíes en Yemen, Hezbolá en el Líbano y las Fuerzas de Movilización Popular en Irak) y su arsenal (misiles y drones). Estos puntos no figuran en el acuerdo marco. ¿Los países del Golfo siguen hoy en el punto de mira de Irán?

Sí, esos puntos no figuran en el acuerdo. Creo que en un momento dado existió una postura maximalista, impulsada sobre todo por los Emiratos, que consistía en afirmar que esos elementos debían formar parte de un acuerdo. Pero eso fue en un momento de gran tensión en el que no se sabía qué rumbo podría tomar el enfrentamiento entre Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán, por otro. Creo que hoy en día todos se han alineado con una especie de realismo y que, de hecho, todos los países del Golfo han adoptado un enfoque basado en la desconfianza hacia Irán, tras estos ataques calificados como "agresiones" por los cuerpos diplomáticos de la región, pero también realista, dado que existen vínculos geográficos y económicos.

Irán y Estados Unidos parecen haberse puesto de acuerdo en un enfoque basado en incentivos, que pasa, en particular, por la economía, el levantamiento de las sanciones y la reintegración de Irán al sistema internacional. Y creo que los países del Golfo podrán desempeñar un papel en el marco de este enfoque. Por supuesto, se trata más bien de una consideración a mediano plazo que podría materializarse a medida que se concretara un acuerdo entre Irán y Estados Unidos.

El otro tema que preocupa profundamente a las monarquías del Golfo es el tema nuclear iraní. Se opusieron al acuerdo firmado por Barack Obama en 2015. ¿Tienen hoy más motivos para sentirse tranquilos, aliviados?

No, no creo que se pueda hablar de alivio. Sin embargo, existe la percepción de que se está trabajando en algo. Claramente, seguimos en una fase de transición y es una fase en la que hay muchos riesgos. Pero creo que los países del Golfo, al menos en este momento, han abandonado la idea de la presión máxima. Arabia Saudita y los Emiratos, en particular, habían alentado a Trump durante su primer mandato a adoptar un enfoque más duro hacia Irán, antes de dar marcha atrás porque Irán había atacado yacimientos sauditas y buques en el golfo de Omán y en los alrededores del estrecho de Ormuz en 2019. Esto había generado temores entre los países del Golfo, sobre todo al ver que Estados Unidos no se involucraba lo suficiente en su protección. Por lo tanto, un motivo de esperanza surge del hecho de que tal vez nos encaminemos hacia el fin de la era de "presión máxima" que Trump había iniciado en 2018.

Pero, independientemente de eso, existe una fuerte voluntad en el Golfo —especialmente, una vez más, en los Emiratos y en Arabia Saudita— de que su futuro no quede a merced de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos con dos actores que, desde el punto de vista de los países del Golfo, son poco confiables —por decirlo suavemente—. Por lo tanto, existe la voluntad de construir sobre su propia resiliencia. Esto se ve, sobre todo, en las inversiones que se están realizando en infraestructuras que evitan el estrecho de Ormuz, en inversiones en el extranjero… Pero también pasa por el diálogo directo con Teherán, que es el vecino, y por continuar, en la medida de lo posible, el diálogo con Estados Unidos.

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