Juan Bobadilla pertenece al pueblo indígena purépecha de Michoacán. Un pueblo "guerrero", insiste el activista, y que ha tenido una gran importancia en los principales acontecimientos de México. "Un pueblo que ha estado en los procesos históricos más importantes desde la independencia, la revolución, las guerras de reforma y hasta la actualidad", resalta.

Es también un pueblo "pionero" en el autogobierno, como lo prevé la Constitución, aunque denuncia que el Estado mexicano no está cumpliendo con la Carta Magna para garantizar la financiación de las estructuras locales. No están pagando. "Es una batalla jurídica que hemos llevado a cabo con las comunidades para acceder a este recurso y que los gobiernos lo entreguen porque no lo hacen por la buena fe", denuncia.

Respecto al expresidente Andrés Manuel López Obrador, el líder indígena afirma: “Nosotros nunca le creímos”, y sobre la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, asegura que es “parte del mismo poder colonial”. Subraya que su pueblo “no cree en un individuo, creemos en la colectividad” y que aspiran a “un gobierno comunal, no uno de una persona”, recordando que los pueblos originarios son “previos al Estado mexicano”.

Crimen organizado, agroindustria y el asedio al territorio purépecha

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Sobre la situación actual en Michoacán, denuncia que el territorio purépecha, rico en lagos, bosques y tierras fértiles, es codiciado “tanto por el crimen organizado y la agroindustria como para ser explotado”.

En estos días, en la prensa, se publicaba que la meseta purépecha está enfrentando una grave ola de violencia por el asedio del crimen organizado. Las autoridades del estado de Michoacán denunciaron que la culpa es del Cártel Jalisco Nueva Generación y que emplea a 60 mercenarios colombianos.

Para Juan Bobadilla, la causa de esta violencia no solo procede de las actividades de un cartel en concreto. Hay “muchos grupos del crimen organizado” cuyos conflictos dejan a las comunidades “en medio de esos conflictos”. La eliminación del capo "Mencho", apodo de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, no ha cambiado la situación: persiste “el conflicto territorial que se extiende a la búsqueda de ellos por tomar control de nuestros territorios”.

La estrategia de destrucción que se repite para romper comunidades

Bobadilla recuerda la desaparición forzada de la familia Guzmán Cruz en 1974 como un caso emblemático de “terrorismo de Estado” que “destruyó el tejido de la comunidad” y tardó “dos décadas o tres” en recomponerse.

El líder purépecha insiste en que este patrón se está utilizando en la actualidad y pone como ejemplos el cultivo del aguacate o los frutos rojos que están provocando que los lagos se sequen.

"Estamos ante una mercantilización de los bosques" y para ello usan una estrategia bien conocida. Primero rompen el tejido social, talan montes, reorganizan la región, reactivan económicamente la zona, como ya ocurrió con el limón. Michoacán ha sido el laboratorio de esta estrategia", explica.

El caso de María Cruz Paz

Denuncia también la prisión de la defensora María Cruz Paz Zamora, acusada de un secuestro que “ella no cometió”, a partir de la declaración de un testigo protegido por el gobierno. Paz Zamora lleva dos años en la cárcel.

Afirma que “la tiene secuestrada el Estado con delitos inventados”, en un contexto donde se han asesinado autoridades tradicionales y donde pequeñas células criminales buscan “el control territorial”.

"Hace dos años se le pidió al gobernador actual que se construyera una base de operaciones mixta entre el Ejército, la Policía y la Guardia Nacional, pero apenas ahora están empezando a verse las partes", lamenta Bobadilla.

#EscalaenParís también está en redes

Un programa coordinado por Florencia Valdés, realizado por Yann Bourdelas y David Broackway.

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