En un pub irlandés de Ann Arbor, los activistas celebraban la victoria de Abdul El Sayed como senador por Míchigan. Las primeras estimaciones dispararon la alegría de los demócratas. Epidemiólogo, hijo de un exiliado egipcio y procedente del ala izquierda del Partido Demócrata, cuenta aquí con el apoyo unánime.

Jared Guerrero Salinas, un joven veterano del ejército estadounidense, hizo campaña a su favor. “Es un auténtico profesional, un líder con un carisma arrollador. Y eso es exactamente lo que necesitamos para representar a Míchigan en el Senado y para contribuir a la lucha contra la oligarquía”, explica al micrófono de la enviada especial de RFI, Justine Fontaine.

Seguro médico universal, fin del apoyo de Estados Unidos a Israel… Abdul El Sayed intentaba demostrar que podía ganar haciendo campaña desde la izquierda, incluso en un estado decisivo, que no está ni con los republicanos ni con los demócratas.

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Jenny, una jubilada que también participó activamente en la campaña, ya se mostraba confiada al ver la alta participación en este estado. “Soy muy optimista. He estado en los colegios electorales todo el día y había largas colas por todas partes. He tenido que hacer llamadas por todo el estado y en todas partes me respondían que había mucha gente”, contaba a RFI.

Frente a Abdul El Sayed, el republicano Mike Rogers probablemente ha pagado en parte la impopularidad de Donald Trump, que vino a apoyarle aquí durante la campaña.

El Senado tras las elecciones de medio mandato.

El-Sayed ganó a pesar de un contratiempo de última hora en su campaña, cuando la congresista Haley Stevens, quien había perdido las primarias demócratas frente a él, declaró su apoyo a Rogers.

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Stevens justificó su retirada del apoyo a Abdul El-Sayed por la retórica anti Israel, sus vínculos con el controvertido influencer Hasan Piker, un anuncio que utilizaba al complotista conservador Tucker Carlson y la exclusión de ella y sus votantes de la campaña.

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