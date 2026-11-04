De nuestro enviado especial a Austin, Manu Terradillos

"Recuperamos Texas". Así describió James Talarico el paso de la ola azul por el estado de la estrella solitaria en estas elecciones de medio mandato. "Hemos demostrado que ni todo el dinero del mundo es rival para el pueblo de Texas", declaró tras una victoria que le convertirá en el primer senador demócrata del estado en 33 años.

La suya fue una de las dos victorias históricas de la noche. La otra demócrata, Gina Hinojosa, será la primera latina en gobernar Texas tras derrotar a Greg Abbott, que llevaba casi doce años en el cargo.

A estos triunfos históricos se suman otros más discretos, pero igualmente importantes, como el de la líder comunitaria de origen mexicano Monserrat Garibay, elegida diputada para el Parlamento estatal de Texas.

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"Por supuesto que es un mensaje para Donald Trump, para el gobernador Abbott, o mejor dicho, exgobernador Abbott. Cuando nos lastiman tan profundamente como lo han hecho con los inmigrantes y la educación pública, la gente está harta. Creo que ha salido a votar porque queremos cambio, porque les decimos no al odio, no a la xenofobia de Donald Trump", afirmó a RFI.

Algunos asistentes a la velada que el Partido Demócrata organizó en Austin para seguir los resultados acabaron entre lágrimas al vivir este vuelco histórico.

"Me siento increíble. Nací en 2004, justo después de que Bush ganara su segundo mandato, y nunca he tenido un representante demócrata electo en el estado de Texas. Esta noche lo estamos ganando todo… Es increíble", contó uno de ellos.

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