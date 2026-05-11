La inteligencia artificial, la protección de datos y la transformación digital del Estado dejaron de ser temas exclusivos de especialistas y pasaron al centro de la discusión pública en República Dominicana. Ese fue el eje del foro UASD-Hemispheres “República Dominicana ante la gobernanza digital: inteligencia artificial, plataformas y transformación pública”, celebrado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Durante la jornada se debatió cómo la expansión de las plataformas digitales y la inteligencia artificial está impactando áreas como educación, empleo, servicios públicos y derechos ciudadanos.

Uno de los puntos fue la necesidad de crear reglas más claras para el uso de la inteligencia artificial en el país. Los participantes coincidieron en que República Dominicana ha avanzado con iniciativas como la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y los procesos de digitalización estatal, pero advirtieron que aún existen vacíos importantes en regulación, protección de datos personales y ciberseguridad.

El coordinador general del proyecto, Pablo Gómez Ayerbe, planteó que la cooperación tecnológica no debe limitarse a copiar modelos europeos, sino incorporar también las experiencias y desafíos de países caribeños y latinoamericanos.

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Los participantes locales señalaron que el país enfrenta obstáculos como desigualdad en acceso digital, limitaciones institucionales y brechas en alfabetización tecnológica.

También se discutió la necesidad de preparar docentes, fortalecer la interoperabilidad entre instituciones públicas y garantizar una participación más activa de los jóvenes en las decisiones sobre tecnología y transformación digital.

El foro dejó claro que la discusión sobre inteligencia artificial ya no gira solo alrededor de innovación o desarrollo tecnológico. También involucra temas de ética, inclusión social, derechos ciudadanos y acceso equitativo a las oportunidades digitales.

Desde la UASD, los organizadores defendieron la importancia de que estos debates se mantengan dentro de la academia y conectados con las necesidades reales del país.

El encuentro reunió a representantes de la Delegación de la Unión Europea, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), la Cámara de Diputados, académicos y actores del ecosistema digital.

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