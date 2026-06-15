Mientras numerosos países compiten por atraer inversión, talento altamente calificado y empresas de alto crecimiento, República Dominicana comienza a consolidar una posición cada vez más visible dentro de la conversación regional sobre innovación, emprendimiento y competitividad internacional.

Esta visión será uno de los ejes principales de Digital Nomad Summit Santo Domingo 2026, encuentro que se celebrará los días 6 y 7 de agosto en el Hotel Catalonia y que reunirá a líderes empresariales, inversionistas, representantes gubernamentales y actores del ecosistema de innovación de República Dominicana, Estados Unidos y el Caribe.

La agenda del evento integrará algunas de las organizaciones más influyentes del ecosistema regional, incluyendo The Coca-Cola Company, Parallel18, ProDominicana, Fundación Punta Cana, Promipyme, el Ministerio de Administración Pública (MAP), AMCHAMDR, Founder Institute Caribbean y líderes vinculados al ecosistema global de Techstars, en una conversación enfocada en inversión, emprendimiento, transformación económica, talento internacional y crecimiento empresarial.

Entre los participantes confirmados figuran: Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva de ProDominicana; Armando J. Manzueta Peña, viceministro de Innovación y Tecnología; Jake Keel, vicepresidente de sosentalbilidad, Fundación Puntacana; Héctor Jirau, director ejecutivo de Parallel18; Lidia Castro, directora de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad para el Caribe de The Coca-Cola Company; Arlette Palacio, presidenta del Comité de Sostenibilidad de AMCHAMDR y fundadora de Educology; Cairo Arévalo, gerente de Innovación y Proyectos Especiales de Promipyme; Rawle Annandsingh, director de Founder Institute Caribbean; y Tré Baker, socio general de Greencap y ex director fundador de Techstars Tulsa.

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La participación de Baker representa una conexión directa con uno de los ecosistemas de aceleración e inversión más influyentes del mundo. Asimismo, Techstars ha respaldado miles de startups globalmente y es ampliamente reconocida como una de las principales plataformas de aceleración empresarial y desarrollo de capital emprendedor.

Tras la pandemia de COVID-19, cerca del 41 % de las empresas en República Dominicana adoptó esquemas de teletrabajo, una tendencia que se ha mantenido en los años posteriores. Esta transformación ha impulsado una mayor integración del país a la economía digital y ha abierto nuevas oportunidades para atraer talento, inversión y emprendimientos vinculados a la economía del conocimiento.

“Durante años la conversación sobre República Dominicana estuvo dominada por turismo, zonas francas y servicios. Hoy estamos viendo el surgimiento de una nueva narrativa: la de un país capaz de atraer talento global, construir empresas de alcance internacional y participar activamente en la economía de la innovación”, afirmó Jonathan Joel Mentor, fundador de Digital Nomad Summit Santo Domingo y CEO de Successment.

Mentor agregó que el objetivo del encuentro es acelerar las conexiones entre emprendedores dominicanos, inversionistas internacionales, corporaciones y líderes institucionales capaces de impulsar nuevas oportunidades de crecimiento para el país.

La edición 2026 contará además con asistentes internacionales provenientes de múltiples mercados de América Latina, el Caribe y Estados Unidos, generando oportunidades de relacionamiento, intercambio de conocimiento y desarrollo de alianzas comerciales transfronterizas.

Digital Nomad Summit

Santo Domingo 2026 se celebrará los días 6 y 7 de agosto en el Hotel Catalonia Santo Domingo. Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial del evento.

Sobre Digital Nomad Summit Santo Domingo

Digital Nomad Summit Santo Domingo 2026 es una plataforma internacional dedicada a conectar innovación, emprendimiento, inversión, talento global y crecimiento económico. Su misión es fortalecer la posición de la República Dominicana dentro de las redes internacionales de negocios, tecnología y desarrollo empresarial.

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