Industrias Banilejas obtuvo de manera simultánea dos certificaciones internacionales sobre su sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria avaladas por la Agencia Española de Normalización y Certificación y la FSSC Foundation, reconocida por la Global Food Safety Initiative (GFSI).

La empresa, líder en producción y comercialización de café molido y tostado de la República Dominicana, ha trabajado en los últimos años en un Sistema Integrado de Gestión orientado a garantizar la calidad en cada proceso productivo y garantizar la inocuidad de los productos que llegan al consumidor. Las certificaciones ISO9002-2015 y FSSC 22000 v.6 avalan esos esfuerzos.

La ISO 9001:2015 establece los requisitos de un sistema de gestión de la calidad orientado a la satisfacción del cliente y la mejora continua. La certificación FSSC 22000 versión 6, por su parte, es uno de los estándares más exigentes y reconocidos a nivel mundial en materia de gestión de inocuidad alimentaria, reconocido por la Global Food Safety Initiative (GFSI).

Lograr ambas de forma simultánea sitúa a INDUBAN en una posición de principalía tanto en el mercado nacional como el internacional.

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Las certificaciones abarcan la totalidad de las operaciones de producción y almacenamiento de INDUBAN, distribuidas en tres instalaciones estratégicas:

a) Tostado, molienda y envasado de café tostado y molido. (Av. Máximo Gómez 118, Ensanche La Fe, Santo Domingo DN).

b) Almacén de materia prima y planta de semitostado. (Carretera Sánchez, Baní Escondido, Provincia Peravia).

c) Almacén de envasado (Calle Euclides Morillo 40, Ens. La Fe, Santo Domingo DN).

El proceso de expansión de las operaciones de la empresa, que ya tiene presencia en 32 Estados de la Unión Americana y España de la mano de un acuerdo con Goya Foods, marcha acompañado de un trabajo y una política de producción acorde con los más altos estándares internacionales.

Estas certificaciones son una garantía para nuestros clientes y consumidores que reciben productos trazables de inocuidad garantizada y con los estándares de Normas Internacionales.

El liderazgo de la empresa mantiene la herencia de rigor en la calidad y el posicionamiento más allá de la región del Caribe.

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