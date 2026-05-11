La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) será sede de la XXIX Conferencia Iberoamericana de Ingeniería de Software (CIbSE 2026), que se celebrará del 13 al 15 de mayo de 2026 en Santo Domingo y reunirá a expertos, investigadores y profesionales vinculados al desarrollo tecnológico y la informática.

Será la primera vez que este congreso se realizará en República Dominicana. Según la información ofrecida por la universidad, participarán delegaciones de 32 universidades y representantes de 11 países, entre ellos Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, Perú y Portugal.

El evento abordará temas relacionados con modelos de lenguaje e inteligencia artificial aplicada a la ingeniería de software, detección de vulnerabilidades, metodologías Agile y DevOps, ciencia de datos y sostenibilidad tecnológica.

Además del congreso principal, el programa incluirá un Simposio Doctoral, la novena edición de la Escuela Iberoamericana Avanzada de Ingeniería de Software (EIbAIS) y espacios de intercambio entre academia e industria mediante las denominadas Industry Talks.

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La organización informó que participarán empresas como ClusterSoft, SPN Software y Huawei, que compartirán experiencias vinculadas al desarrollo tecnológico y la innovación empresarial.

El evento contará con expositores serán doctores y doctorandos en Informática, un perfil académico que marcará el nivel especializado de las ponencias y debates del congreso.

La UNPHU en su 60 aniversario

La realización de CIbSE 2026 coincide con el 60 aniversario de la UNPHU y forma parte de las actividades con las que la universidad busca fortalecer su presencia en espacios académicos y tecnológicos internacionales.

La universidad celebra en 2026 seis décadas de funcionamiento. En abril graduó a 490 nuevos profesionales. La coorganización de CIbSE 2026 se da junto al Instituto VRAIN de la Universitat Politècnica de València (UPV), institución de referencia en inteligencia artificial en España.

Queda por ver si el congreso genera vínculos de colaboración que beneficien a los investigadores dominicanos a largo plazo, o si su impacto se limita a los tres días del evento.

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