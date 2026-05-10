El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) informó que ha brindado acompañamiento técnico y asesoría especializada a 51 empresas de las provincias Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales, como parte de un programa orientado al fortalecimiento de la competitividad empresarial en la región Sur.

La información fue ofrecida por la directora de Competitividad Empresarial del Infotep, Rayza Pichardo, durante la presentación de los resultados del programa de acompañamiento desarrollado desde 2022 hasta el primer trimestre de 2026 en la región Enriquillo.

Acompañamiento a mipymes

Pichardo explicó que las intervenciones estuvieron dirigidas principalmente a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), con el objetivo de fortalecer sus capacidades organizacionales, productivas y gerenciales.

“Los resultados alcanzados nos confirman que vamos por el camino correcto, pero también nos muestran que aún hay grandes oportunidades por delante”, expresó.

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Indicó que áreas como la transformación digital, el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento del servicio al cliente representan nuevos desafíos para las empresas de la región.

Según explicó, el proceso incluyó diagnósticos empresariales, identificación de oportunidades de mejora, elaboración de planes de trabajo y seguimiento continuo para las compañías participantes.

Grupo Everest destaca intervención

La presentación de resultados coincidió con el cierre del proceso de acompañamiento técnico realizado en el Grupo Everest, empresa ubicada en Barahona.

Los directivos de la compañía, Carlos González e Isaura Sánchez, valoraron el apoyo recibido por parte del INFOTEP durante la intervención.

“INFOTEP está funcionando, con capacidad, seguimiento y estándares de calidad admirables”, expresó González, quien exhortó a otros empresarios de la región a aprovechar los programas de la institución.

Sánchez destacó que el proceso permitió identificar fortalezas y debilidades dentro de la empresa, lo que facilitó la implementación de estrategias de mejora en distintas áreas operativas.

Fortalecimiento regional

La directora regional Sur del Infotep, Santa Cuevas, sostuvo que la experiencia desarrollada demuestra la importancia de la articulación entre el sector empresarial y las instituciones de formación técnica.

Cuevas explicó que la intervención estuvo enfocada en planificación estratégica y reestructuración comercial en el área de ventas, con el propósito de fortalecer capacidades internas y mejorar la sostenibilidad de las empresas.

La funcionaria reiteró la disposición de la Dirección Regional Sur del Infotep de continuar desarrollando iniciativas orientadas al fortalecimiento del aparato productivo regional.

En la actividad participaron empresarios y representantes de distintas compañías de la provincia, entre ellos Sandy Matos, de Repuesto Casandra; Kilson Ferreras, de FCM Servicios; Francisca Alcántara, del Grupo Shadday, y Yunes Sánchez, de Panetis.

Directivos de INFOTEP y Everest entregar certificado de participacion a trabajador en Estrategia de Ventas para distribución de Agua

Rayza Pichardo, directora de Competitividad Empresarial de INFOTEP

Directivos de INFOTEP y Everest entregar certificado de participacion a trabajador

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INFOTEP fortalece competitividad empresarial en la región Sur mediante asesoría técnica especializada

Elbis Cespedes, Isaura Sánchez, Santa Cuevas, Carlos González y Rayza Pichardo INFOTEP – Grupo Everest

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