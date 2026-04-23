Meta anunció internamente el jueves que despedirá a 8.000 empleados, equivalente a alrededor del 10% de su plantilla, y eliminará unos 6.000 puestos que todavía no están cubiertos, indicó a la AFP una fuente cercana al caso.

En una nota interna, la directora de recursos humanos, Janelle Gale, dijo que la decisión es parte de los esfuerzos de Meta para "gestionar la empresa de forma más eficiente y compensar las inversiones" del grupo, inmerso en la carrera del desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

A fines de diciembre Meta contaba con 78.865 empleados, según documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

En 2022, la empresa matriz de Facebook e Instagram inició su primera ronda de despidos, que afectó a 11.000 puestos de trabajo, seguida de una segunda ronda en marzo de 2023, que incluyó otros 10.000 recortes de empleo.

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Entre finales de 2023 y finales de 2025, la plantilla de Meta creció en más de 11.000 empleados.

Si bien la inteligencia artificial no se mencionó como la razón de la reducción de personal anunciada el jueves, a finales de enero el director ejecutivo Mark Zuckerberg había establecido una relación directa entre esta tecnología y el ahorro de costos.

"Los proyectos que antes requerían grandes equipos ahora los completa una sola persona altamente cualificada", afirmó.

Como resultado, "estamos apostando por las contribuciones individuales y reduciendo el tamaño de los equipos".

Al mismo tiempo, Meta está invirtiendo sumas colosales en el desarrollo y uso de la IA.La compañía, con sede en Menlo Park, California, planea invertir entre 115.000 y 135.000 millones de dólares en 2026, principalmente para garantizar la infraestructura suficiente para la IA, desde chips hasta centros de datos.A finales de febrero, Meta anunció un acuerdo con AMD para la compra de millones de chips por al menos 60.000 millones de dólares .