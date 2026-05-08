Durante años, los números fueron la moneda más poderosa de internet. Más seguidores significaban más influencia, más contratos publicitarios, más visibilidad y más dinero. Pero esta semana, Instagram dejó claro que buena parte de esa popularidad digital estaba construida sobre una ilusión.

En los últimos días, la plataforma comenzó a ejecutar lo que sus propios usuarios bautizaron como la “Gran Purga de 2026”: una eliminación masiva de cuentas bot, perfiles falsos y usuarios inactivos que provocó caídas históricas en el conteo de seguidores de algunas de las celebridades más influyentes del planeta.

En cuestión de horas, quedó expuesto algo que la industria digital llevaba años evitando discutir abiertamente: una parte significativa de la fama en redes sociales es artificial.

El caso más impactante fue el del futbolista portugués Cristiano Ronaldo, quien ostenta la cuenta más seguida de Instagram en el mundo.

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Según datos del portal especializado Social Blade, Ronaldo pasó de 673 millones a 664 millones de seguidores en menos de 24 horas. Más de 6,5 millones de cuentas que lo seguían simplemente no eran reales.

Una caída masiva que golpeó a celebridades globales

Ronaldo no fue el único afectado. La purga impactó con fuerza a figuras del entretenimiento, el deporte y la música. Lionel Messi perdió cerca de 4,8 millones de seguidores, mientras que celebridades como Kylie Jenner, Beyoncé, Ariana Grande, Selena Gómez y Kim Kardashian también registraron caídas significativas.

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El grupo surcoreano BLACKPINK figuró igualmente entre las cuentas más afectadas por la limpieza de perfiles falsos.

La operación no distinguió entre quienes compraron seguidores deliberadamente y quienes los acumularon de manera orgánica durante años. Eso generó confusión entre usuarios e influencers que aseguran nunca haber recurrido a servicios de bots.

La explicación detrás de ese fenómeno es más compleja de lo que parece: las cuentas falsas no siempre son contratadas por el propio titular del perfil. Cualquier fanático, agencia de marketing o tercero puede adquirir seguidores artificiales y dirigirlos hacia cualquier cuenta, incluso sin conocimiento ni autorización del creador.

Meta admite la limpieza, pero evita hablar de cifras

Un portavoz de Meta, empresa propietaria de Instagram, confirmó que la eliminación masiva forma parte de las políticas habituales de la compañía para combatir el spam y garantizar métricas más auténticas tanto para creadores como para anunciantes.

La empresa ya había advertido previamente sobre futuras limpiezas de cuentas falsas, aunque no emitió un comunicado específico sobre esta operación en particular.

Sin embargo, la magnitud de la purga superó ampliamente las limpiezas anteriores y convirtió el tema en tendencia global.

La medida responde también a una presión creciente de marcas y anunciantes, que desde hace años cuestionan la credibilidad de las métricas utilizadas para negociar campañas millonarias de publicidad digital.

Una cuenta con decenas de millones de seguidores puede tener niveles mínimos de interacción real si buena parte de esos usuarios son bots o perfiles inactivos.

Las marcas lo saben. Las agencias también. Pero durante años el sistema siguió funcionando porque la industria completa dependía de esos números.

La industria multimillonaria detrás de los seguidores falsos

Detrás de cada seguidor eliminado existe un negocio que opera prácticamente a plena luz del día.

Servicios de compra de seguidores, likes, comentarios y reproducciones continúan promocionándose abiertamente en internet, ofreciendo paquetes que van desde unos pocos dólares hasta miles, dependiendo del volumen contratado y del nivel de sofisticación de los bots.

Algunos proveedores incluso aseguran que sus sistemas son capaces de evadir los filtros de detección de Meta y ofrecen reposición automática en caso de que las cuentas falsas sean eliminadas.

El modelo económico del influencer marketing se construyó durante años sobre la idea de que un mayor número de seguidores equivalía automáticamente a mayor influencia real.

La Gran Purga de 2026 dejó esa premisa seriamente golpeada.

Las cifras que durante años sirvieron como referencia para negociar contratos publicitarios, colaboraciones y posicionamiento digital resultaron ser, en muchos casos, castillos de arena.

El caso IShowSpeed y el problema de las métricas falsas

La limpieza masiva de Instagram llegó además en un momento particularmente sensible para la industria digital.

Días antes, el popular streamer estadounidense IShowSpeed denunció que alguien había inflado artificialmente su transmisión en vivo desde la República Dominicana con casi dos millones de espectadores falsos, en lo que posteriormente YouTube confirmó como un ataque de viewbotting.

Dos plataformas distintas, el mismo problema de fondo: las métricas digitales pueden manipularse con relativa facilidad.

El episodio dejó en evidencia que la batalla entre plataformas y proveedores de bots está lejos de terminar.

De hecho, tras la purga, varios servicios de bots anunciaron actualizaciones para intentar evadir los nuevos sistemas de detección implementados por Meta.

La gran pregunta ahora es si esta limpieza marcará un verdadero punto de inflexión o si será apenas otro episodio en una guerra que las plataformas tecnológicas llevan años intentando controlar sin éxito. Por ahora, el negocio de la fama artificial sigue vivo.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más